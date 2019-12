Declararon la emergencia en el municipio de Colón y congelaron sueldos políticos

En una sesión extraordinaria llevada a cabo este lunes, el HCD aprobó por mayoría (6-5) el proyecto de Emergencia Económica, Financiera y de readecuación del sistema Administrativo de la Municipalidad de Colón, elaborado por el Departamento Ejecutivo. La iniciativa incluye cuatro ejes: la reestructuración de organigrama y áreas municipales, un régimen de regularización de deuda tributaria, un plan de verificación de deuda con proveedores del municipio y un pedido de auditoría general externa.



En el primero de los puntos, la medida incluye la reestructuración del organigrama y áreas municipales, permitiendo al DEM modificar la cantidad, disponibilidad y turnos del personal, con la finalidad de asegurar la prestación de los servicios públicos en tiempo y forma adecuada; y a la vez revisar todos los actos administrativos y del funcionamiento de cada dependencia municipal.



Por otra parte, se establecerá como medida excepcional, un Régimen Especial de Cancelación de Deudas originada por la omisión y/o incumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por las disposiciones locales, ya sea que se encuentren en sede administrativa o recurridas en sede Judicial, vencidas al 30 de noviembre de 2019, con vigencia hasta el 29 de febrero de 2020, pudiendo recibir una prórroga de 60 días.



En tercer lugar, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de verificar las deudas contraídas por la Municipalidad de Colón hasta el 10 de diciembre de 2019 inclusive. Los acreedores que pretendan hacer valer sus derechos al cobro del crédito, deberán presentarse en un lapso de 30 a partir de la convocatoria, presentando la documentación detallada en el proyecto.



Finalmente, el departamento Ejecutivo quedará facultado a una Auditoría General, que alcanzará las diferentes áreas municipales, procediendo a la revisión minuciosa y exhaustiva de todos y cada uno de los actos y contratos administrativos instrumentados de hasta un año de antigüedad desde la fecha de finalización de la anterior gestión 10/10/2019. Argumentos El proyecto indica en su comienzo la "apremiante situación económica, financiera y administrativa en que se encuentra la Municipalidad de Colón, el estado de deterioro general de la infraestructura pública y la falta absoluta de información existente en áreas centrales del estado; cuestiones estas, que impiden por completo el inicio de un plan de acción que procure el orden de la administración".



En los considerandos, se señala que "no ha habido, más allá de los infructuosos intentos por parte de la administración electa, una transición ordenada y respetuosa entre la gestión saliente y la entrante. Esto, sumado al hermetismo con el que se manejó la administración municipal durante los últimos cuatro años, ha llevado a un vacío de información sobre el verdadero estado de la municipalidad, sobre los actos administrativos y compromisos asumidos. A su vez, ha existido una falta de transparencia en la información publicada, en cuanto a los actos de gobierno".



"La gestión saliente aumentó considerablemente la planta de empleados que hoy supera ampliamente los mil trabajadores, de los cuales una suma cercana al 70% de ellos son precarizados, con el agravante que en épocas de campaña electoral se contrataron a más de 100 nuevos trabajadores, la mayoría de ellos a medio jornal. Fueron renovados en forma irresponsable por once meses todos los contratos de servicios comprometiendo seriamente la gestión que asumió el 10 de diciembre pasado", se agrega.



"Debido a la situación anterior, a las deudas contraídas, y al imprevisible pago de un bono de 5 mil pesos a cada trabajador y a la falta de previsión de la gestión saliente para el pago del aguinaldo y sueldos de enero, se encuentran severamente comprometidas las arcas municipales".



Según se indica desde el Ejecutivo, "en las últimas dos semanas de la gestión anterior hubo pagos adelantados e irresponsables que vaciaron las arcas públicas mediante erogaciones que fueron canceladas, incluso, en forma adelantada. El municipio actualmente percibe ingresos por debajo del 60 % de la tasa de recaudación promedio. En abuso de la autonomía municipal no se ha preservado el equilibrio fiscal, asumiendo pasivos que exceden la capacidad financiera del municipio en el corto y largo plazo. Se han tomado durante la anterior gestión préstamos en moneda extranjera comprometiendo no solo ésta, sino futuras gestiones".



"Todo ello conlleva a la imperiosa necesidad de abocarse a la revisión de manera minuciosa de los actos administrativos, de toda contratación y demás acciones emprendidas por el Departamento Ejecutivo Municipal en los últimos años de la anterior gestión de gobierno", señalan en otro párrafo. Sueldos congelados durante la Emergencia Los salarios del presidente y el vicepresidente municipal, funcionarios del DEM y ediles, quedaron "congelados" a través de una ordenanza sancionada anoche.



La medida se tomó luego de la aprobación de la Emergencia Económica y Financiera en la Municipalidad de Colón, y permanecerá vigente mientras dure la misma (un plazo de 120 días con posibilidad de prorrogarse por otros 120). (El Entre Ríos)