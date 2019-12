Ramos Padilla rechazó a D´Alessio como arrepentido

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó y al detenido falso abogado Marcelo D´Alessio como arrepentido en la causa por supuesto espionaje ilegal que lo tiene entre los acusados, juntos al fiscal Carlos Stornelli.



El magistrado no aceptó el pedido de D´Alessio por considerar que no realizó "ningún aporte sustancial" a la causa.



"Más allá de que no realizó ningún aporte sustancial para el avance de la investigación, entiendo que esos reconocimientos no deben ser utilizados en su perjuicio ni de ningún otro imputado, ya que, en todo caso, son el producto de la lógica angustia y desesperación de quien atraviesa un encarcelamiento preventivo y cree que la solución a su encierro es arribar a un acuerdo en los términos de la ley 27.304", resaltó el juez.



Además, Ramos Padilla evaluó que el único interés del falso abogado es salir beneficiado en el proceso judicial.



"Marcelo D´Alessio ha confesado su responsabilidad en orden a cuatro hechos teniendo en miras, fundamentalmente, la posibilidad de lograr su inmediata libertad", agregó el magistrado en su resolución, al filo del inicio de la feria judicial.



El 13 noviembre pasado, D´Alessio había pedido ser aceptado como arrepentido en la causa por espionaje y extorsión que lo tiene detenido ante el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi.



Luego, declaró ante el representante del Ministerio Público y la decisión quedó en manos de Ramos Padilla, que finalmente le negó ese reclamo.