Evo Morales anunció que el MAS definirá fórmula presidencial el 19 de enero

En ese marco, indicó queAdemás, el ex mandatario aseguró que "no hubo fraude" en los comicios presidenciales realizados en Bolivia el pasado 20 de octubre, y acusó a "la derecha" de utilizar esos argumentos para "realizar el golpe" de Estado.El líder boliviano, quien en noviembre pasado renunció a la presidencia forzado por las fuerzas militares de su país, reunió hoy a dirigentes del MAS para reorganizar a su fuerza política de cara a las elecciones presidenciales.se realizó desde las 10 a puertas cerradas, y reunió a dirigentes de los 9 departamentos de Bolivia, con los que definirá el binomio presidencial que competirá en las elecciones en representación del MAS.Del encuentro de este domingo, solamente participó uno de los presidenciables: el ex canciller Diego Pary, uno de los dirigentes del MAS refugiado en Argentina."Iniciamos reunión con dirigentes nacionales, departamentales y regionales del MAS-IPSP, acompañados por algunos alcaldes y asambleístas para coordinar y convocar al Ampliado Nacional en enero 2020, donde se definirán los candidatos a Presidente y Vicepresidente de nuestro partido", anunció Morales en su Twitter.NA.