Kicillof dijo que hará otro intento en Diputados con la ley impositiva

Tras caerse el quorum en el Senado e intentar una media sanción en Diputados el viernes a la medianoche, el mandatario provincial adelantó que insistirá con el texto de la ley rechazada desde Juntos por el Cambio.



"Voy a presentar el proyecto de nuevo en Diputados y veremos si en el transcurso de este tiempo se puede acomodar la discusión.

Esperemos que la oposición acompañe", señaló Kicillof al diario El Día.



El gobernador volvió a rechazar que se trate de un "impuestazo" y dijo que el Inmobiliario aumentará "por debajo del promedio de la inflación de este año que terminará en alrededor del 55 por ciento".



"Hay que explicar lo que pasó porque si no pareciera que se impuso el punto de vista de la oposición, que sería básicamente que había un impuestazo impagable para la clase media y que entonces nosotros no quisimos negociar, y como resultado de eso no dieron quorum en el Senado donde tienen mayoría. Y todo eso es mentira", sostuvo Kicillof.



Dijo que "faltaba presentar la ley tributaria y alguna discusión de cargos del Bapro y había un entendimiento de que íbamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo. La ley no aumenta los impuestos en promedio con relación a la inflación de este año. Pero como la inflación fue la más alta en 28 años, del 55 por ciento en el último año de Macri, cualquier aumento aún cercano a la inflación parece un aumentazo".



Consideró que "no es una ley impositiva que castiga a los sectores medios ni implica un aumento desproporcionado, no es así. El aumento en promedio es lo mismo que la inflación. Y para todos los sectores, si pagan en una sola cuota con un 20% de descuento, va a ser incluso menor. No hay un impuestazo. Y si se aprobara, tampoco habría los mismos recursos que el año pasado en términos reales".



Kicillof se quejó de que la oposición "acaba de perder la elección por más de 15 puntos y lo único que van a hacer es permitir que pasen leyes que ellos mismos hubieran sacado. Así gobernaron cuatro años".



"Tiene que haber un poco de comprensión y flexibilidad para acompañar a un oficialismo que recién empieza. Tal vez quieren defender a los propietarios más ricos de la Provincia", añadió.



"Estamos dispuestos al diálogo con la oposición en la medida que no se desvirtúe el espíritu de la ley", señaló.



NA