Indican que en el último gobierno se fueron del país "muchos científicos"

El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, se refirió al estado actual del área que comanda y remarcó la necesidad de terminar con la "hemorragia" de científicos que se gestó durante el último gobierno.



Salvarezza aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri, "se canceló el regreso (de científicos e investigadores) previo a 2015" y estimó que "una cantidad importante" se fue del país.



"Se ha ido una cantidad importante, no tenemos aún el número, pero se canceló el regreso previo a 2015. Hay que parar la hemorragia hacia fuera y poner a la Ciencia de pie, como dijo Alberto Fernández", subrayó el ministro en declaraciones a AM 750.



En ese sentido, consideró "un diagnóstico racional" al realizado por el ministro de Economía Martín Guzmán, quien remarcó la necesidad de vincular el conocimiento con el crecimiento económico.



"En muchas áreas se compite por el conocimiento, y eso en el fondo es competencia por el desarrollo económico", sostuvo Salvarezza.



El ministro aseguró que, en el presente, las condiciones para los científicos "son expulsivas" ya que "no tienen dónde continuar su carrera académica".



"Hay 2 mil doctores altamente calificados y con salarios que son los más bajos de la región", expresó.



"Macri sacó dinero a los científicos y se los llamó ñoquis. Así cuesta pensar en una Argentina como la que dice Guzmán, porque Macri hizo lo contrario. Hay 60 mil investigadores en el país, es la comunidad científica más fuerte de América latina, capaz de hacer desde satélites en órbita hasta realizar evaluaciones socioeconómicas de primer nivel", concluyó.