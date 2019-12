Productores convocaron a un "camionetazo" contra suba de impuestos al sector

La Asamblea convocada por la filial de Crespo de Federación Agraria Argentina junto a los dirigentes de la filial de Puiggari, vendedores de maquinarias agrícolas y productores de la zona se reunieron este viernes para analizar entre otros temas, el texto completo de "Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad".



"Hemos coincidido en que es un juego de palabras y manifestación de deseos, y que el Gobierno nacional siendo uno de los firmantes, no dice cómo va a achicar el gasto de la dirigencia política", indicaron a través de un comunicado enviado a APF, al tiempo que catalogaron el acuerdo como "grave error", al tomar de actores solidarios al campo, al trabajador y a los jubilados.



En esa línea, criticaron que "el Presidente de los argentinos, gobernadores y legisladores2 no hayan dado el primer a través del ejemplo, aunque tanto la Legislatura nacional como la de la provincia de Entre Ríos ya dispusieron el congelamiento de las dietas por 180 días.



"Es por eso que no autorizamos a la Mesa de Enlace a que firme dicho Compromiso y solicitamos a los dirigentes nacionales de las entidades del campo a seguir consultando a las bases para dar un aporte participativo ante cualquier decisión que deban tomar", anticiparon y agregaron: "El impuestazo a la producción que este Gobierno está impulsando nos pone a las familias rurales en una situación no fácil y va camino a empeorar".



Por ello anunciaron que el próximo viernes 3 de enero a partir de las 9 iniciaran un "camionetazo" hacia el Monumento a Urquiza en la ciudad de Paraná "para dar el grito nacional al NO impuestazo al campo", y que desde la filial llevarán "una propuesta concreta para la Asamblea que se está organizando para el 11 de enero en Villaguay".