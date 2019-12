Desde el 1º de enero, Iosper aumentará un 12% a sus prestadores

El presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, comunicó que, "a pesar del complicado contexto, nuestra obra social otorgará a sus prestadores un incremento del 12%, a partir del 1º de enero de 2020". "Nos comprometimos a aumentar, siempre de acuerdo a las posibilidades de nuestro organismo", afirmó.El funcionario explicó que, como titular del Instituto, tiene "la responsabilidad de defender los recursos del organismo", y destacó que, "como Iosper financia el sistema, sólo puede transferir los recursos que recibe la obra social: no tenemos otros ingresos, por lo cual debemos cuidar cada peso que entra".No obstante aclaró que, como lo había anticipado a los prestadores, "se acordó un incremento en el valor de las prestaciones de acuerdo a nuestras posibilidades. Por eso en 2019, fue un 5% en enero, un 5% en febrero, en abril, un 10%, en junio, un 12% más, y en agosto un 10%, lo que hace un total del 42%. Y desde el 1º de enero de 2020, Iosper aumentará un 12% a sus prestadores".Además, agregó que "los prestadores son conscientes que Iosper realiza siempre los mayores esfuerzos para cumplir con los requerimientos", pero señaló que "todos saben cuáles son las posibilidades reales de la Obra Social".El funcionario remarcó que "este marco de acuerdo hace que los prestadores estén conformes con los valores arancelarios que paga la Obra Social, y por ende, todos asumen el compromiso de no cobrar a nuestros afiliados absolutamente nada por fuera de lo convenido".Cañete afirmó también que el Instituto absorberá el total del incremento otorgado a los prestadores, e indicó que "para nada el afiliado verá afectado su presupuesto, dado que no se incrementará el valor del coseguro en órdenes de consulta".