Fernández: "Los dólares que quedan son para la producción y hay que cuidarlos"

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que "hay que entender que la Argentina se quedó sin un bien preciado que se llama dólar y que hay que cuidarlo para pagar los insumos que requieren la producción", al tiempo que remarcó que "el ajuste está hecho sobre los que gastan dólares en el exterior".



Fernández aclaró que esa determinación no arrancó en su gestión, sino que arrancó durante el tramo final de la presidencia de Mauricio Macri.



"La Argentina se quedó sin un bien preciado que se llama dólar y eso hay que cuidarlo porque lo necesitamos para pagar los insumos para la producción. Años de cultura y de estabilidad se necesitan para que empecemos a construir un ahorro en pesos", precisó el mandatario nacional en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).



Fernández sostuvo que buscan "cuidar los dólares porque no hay más, se fueron todos, y eran parte de la deuda que se está pagando".



"Los dólares que quedan en el Banco Central son para la producción y hay que cuidarlos", indicó.



Fernández atribuyó los cuestionamientos que recibió cuando habló de ahorrar en pesos a "un problema que tiene el país y que es la cultura bimonetaria, porque el peso es muy volátil".



"Es difícil ahorrar en pesos y a veces la oferta se vuelve insuficiente. Le pasó a Cristina y le pasó en mayor medida a Macri, que dejó que saliera una cantidad impresionante de dólares y por otro lado se fueron en pago de deuda. Por eso es necesario entender que la economía macro no permite que se sigan usando dólares en cuestiones que son válidas para cada persona pero que deben usarse en otras cosas más importantes", señaló.



Precisó que tienen "que buscar algún modo para que la llegada dólares no se dificulte y que el cepo no se vuelva nocivo".



Por otra parte, reveló que están "pidiendo a la industria alimenticia que controle la suba de precios", al tiempo que recordó que "los formadores de precios ven que al poner los precios arriba de esa banda se generó una feroz caída del consumo".



Asimismo, explicó que la ley de emergencia económica "es un ajuste que no está pagado por lo que menos tienen sino por los que exportan y producen petróleo, producen metales, al sector de la minería, el campo, o sea los que están en mejor situación".



"El concepto de ajuste está asociado históricamente en Argentina a un ordenamiento de cuentas que afecta a los sectores más débiles. Y nosotros no estamos haciendo eso. Esta es una ley que tiende a ser más solidaria con los que menos tienen y a poner en marcha el aparato productivo", añadió.



Respecto a las jubilaciones, detalló: "Se la pasaron hablando del congelamiento de las jubilaciones y no es así. En diciembre todos los jubilados recibieron un 9 por ciento de aumento. Con el bono de diciembre y enero (5.000 pesos cada uno) estamos poniendo para los que menos tienen".



En ese sentido, indicó que en marzo habrá una suba para todos los jubilados y anticipó que para las jubilaciones mínimas por ahí "tendrían otro bono".



En otro orden, Fernández reveló que "la deuda es lo que más" lo "preocupa, porque es un gran condicionante".



"El viernes pasado pudimos renovar letras y eso es confianza que estamos despertando. La confianza es dar seriedad en todos lados. No hemos mentido. Nadie quiere caer en default. Queremos pagar las deudas, pero no con estas condiciones. Nosotros vocación de pagar toda, pero también tenemos vocación de no arrastrar la economía hacia abajo", sostuvo.



Sobre el enojo del Campo explicó: "A los integrantes del Campo les he garantizado que los pequeños productores tendrán un reintegro que no les haga perder todo cono en la 125. Con la 125 aprendí y dos vece no me va a pasar. Estamos trabajando para que el Campo sea un socio nuestro, que sea parte de la solución".



El presidente destacó a su ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien calificó como "un hombre brillante, un personaje muy atractivo que tiene un perfecto equilibrio entre lo ortodoxo y lo heterodoxo".



"El heterodoxo tiende a despreocuparse por lo fiscal y los ortodoxos se preocupan por demás y llegan a cristalizar la economía", precisó el jefe de Estado, quien deslizó que "hay muchísima gente que quiere" hacerlo "pelear con Cristina" Kirchner.



Por último y en referencia a posibles dificultades que tuvo Macri con algunas leyes en el Congreso, Fernández respondió: "Hizo todo lo que quiso, hasta sacó la ley espantosa de la reforma previsional y cuando el Congreso sacó lo que no quiso la vetó como la ley de doble indemnización".



Esa norma, llamada de Emergencia Ocupacional, -sancionada por ambas cámaras legislativas- prohibía los despidos por 180 días e implementaba la doble indemnización.