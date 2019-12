Bahillo se reunió con el ministro de Agricultura y Ganadería de Nación

"Generar empleos es la misión de cada una de las gestiones que emprendemos", afirmó el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, al cabo del encuentro de trabajo que concretó con su par de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra.



El jefe de la cartera provincial precisó que en la audiencia, realizada en Buenos Aires, hubo acuerdo pleno en la vocación de trabajar en conjunto para favorecer el desarrollo económico con más empleo para la provincia.



Bahillo comentó que hablaron acerca de la multiplicación de políticas públicas para asistir a productores familiares. "Tenemos las herramientas para desarrollar economías familiares que permitan, además de la subsistencia, ampliar el horizonte de comercialización en el mercado interno. Con el ministro nos une la convicción de que el acompañamiento efectivo del Estado genera eficiencia en el sector privado", describió el funcionario provincial.



En el ámbito de las actividades económicas de arraigo en Entre Ríos, analizaron los planes para aportar al mejoramiento sanitario y productivo de las quintas citrícolas entrerrianas y en particular todo lo inherente al control de enfermedades.



En lo que respecta al cultivo de arroz, Bahillo puso sobre la mesa de trabajo la necesidad de asumir que a esa actividad se la debe considerar como una economía regional.



Durante el encuentro, se analizó un programa de desarrollo ganadero con participación conjunta de la Nación y la provincia. Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, participó de la reunión en Buenos Aires con Bahillo y aportó precisiones ligadas a la importancia económica y social del sector en la región. Por su parte, el ministro puso énfasis en la asistencia a productores para favorecer el mejoramiento genético, las estrategias de manejo de rodeos e infraestructura. "Tenemos un déficit importante que debemos encarar, ya que de cada 100 vacas Entre Ríos logra poco menos de 60 terneros. Hay mucho para crecer" definió Bahillo al respecto.



La agenda entre los jefes de carteras productivas incluyó el análisis de un programa de agricultura sustentable para la provincia, basado en las buenas prácticas agropecuarias, la conservación del suelo y el eficiente control ambiental. "Hay vocación para construir políticas en conjunto entre la Nación y Entre Ríos. De este encuentro con el ministro Basterra me quedo con el espíritu de desarrollo y colaboración para generar empleo, porque sin eso el desarrollo económico no tiene mayor razón de ser" definió Bahillo al término de la audiencia.