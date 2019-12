FARER advierte sobre un posible aumento en el Inmobiliario Rural

José Colombatto, presidente de la Federación de Asociación Rurales de Entre Ríos [FARER], se mostró expectante por la norma de la provincia de Buenos Aires para aumentar un 75 por ciento ciertos impuestos, entre ellos, el Inmobiliario Rural y reconoció que Entre Ríos tiene en estudio un impuestazo similar.



Asimismo, en la provincia de Santa Fe se envió a la Legislatura un proyecto de emergencia económica y una ley tributaria que irá en la misma línea de incrementos que se estudian en provincias y además una suba del impuesto a los Ingresos Brutos para las cerealeras.



"Extraoficialmente, en Entre Ríos se escucha hablar de un aumento de 40 a 75 por ciento. Incluso cuando nos juntamos con el ministro de Economía, Hugo Ballay no quiso tocar el tema porque estaba sacando números. Ese impuestazo sería una locura ya que Entre Ríos es la provincia más cara en cuanto a carga fiscal para el productor", expresó Colombatto en diálogo con Reporte 2820.



El dirigente recordó que durante la "gobernación de Sergio Urribarri se subió un 600 por ciento y desde que está Gustavo Bordet siguió actualizándose. Yo creo que si se produce un anuncio de suba, el tema nacional de las retenciones va a pasar a un segundo plano, y quedará en foco el impuestazo. Los productores no lo aceptaremos de ninguna manera", agregó.



"Todavía no hay nada oficial, pero no podemos negar que van camino a eso. En febrero nos vamos a reunir con Ballay para hablar sobre el Impuesto Inmobiliario y vamos a plantear el descontento del sector", adelantó José Colombatto. Retenciones Sobre este tema, el titular de FARER, indicó que las Sociedades Rurales "mantienen la posición fijada en Gualeguaychú en la asamblea del kilómetro 53 de la ruta 14 de la semana pasada".



En tal sentido, reiteró que seguimos en estado de alerta y movilización porque la ley con el 3 por ciento más de retenciones ya salió y se sancionó".



En ese sentido remarcó que "queremos la Mesa de Enlace Nacional a la asamblea provincial que se haría el 11 de enero en Villaguay para que nos comenten cómo fue la sensación desde adentro tras la reunión con el gobierno en la Casa Rosada y también nosotros marcar que lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández para nada dejó conforme a ninguno del sector".



"En FARER seguimos con el plan de lucha. Por eso seguimos apostando a esa asamblea multitudinaria para que surjan nuevas ideas y poder seguir luchando en pos de los intereses de los productores. Ese encuentro lo motoriza la Mesa de Enlace Provincial, aunque estamos viendo si va a pasar al 10 pero aún no está confirmado", adelantó.



Sobre la negociación del ministro Luis Basterra con los referentes de la Mesa Nacional, José Colombatto explicó que "desde CRA reconocieron que salieron con sabor a poco. Mi análisis es que Alberto Fernández le dio la razón a los dirigentes en sus planteos pero tampoco resolvió nada: 'Ya aprendí de lo que fue la 125 y necesito del campo' fueron las palabras del presidente pero no dio una solución cabal".