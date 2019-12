Retenciones: La Federación Agraria presentará una nueva propuesta

Luego de la reunión que el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, mantuvo este lunes junto a la Mesa de Enlace, desde la Federación Agraria destacaron la segmentación de las retenciones anunciada y adelantaron que presentarán "sus proyectos". Las partes volverían a reunirse los primeros días de 2020.Tras la reunión que mantuvieron los representantes del campo junto al Ministro Basterra y la posterior conferencia de prensa que brindaron a los medios, el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, comentó cuáles serán los pasos a seguir para arribar a un acuerdo en el esquema de retenciones.Según indicó, entre los pedidos realizados por las entidades agrarias en la reunión de este lunes estuvo la no implementación del 3 por ciento adicional a las exportaciones de soja que habilita la Ley de Emergencia Económica aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial.Al respecto, adelantó que lo solicitado será analizado por el Ejecutivo nacional de cara a la próxima reunión que mantendrían, probablemente, "los primeros días de 2020".Además, destacó el anuncio de un tratamiento específico, no solo para los emprendimientos agrarios de menor escala, sino también para aquellos que están lejos de los puertos. No obstante, hizo hincapié en que si bien la segmentación de las retenciones es un cambio que debe darse "paso a paso", se debe realizar rápido para generar confianza en el sector, indicóPor otra parte, y de cara a la próxima reunión que mantendrán las partes, probablemente en los primeros días de enero, las entidades agropecuarias pidieron que las retenciones "tengan fecha de finalización", ya que según el esquema actual la exportación de los porotos y otros derivados de la soja quedaron en el 30 por ciento, y 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada.