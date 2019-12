Alberto Fernández sobre la emergencia económica: "No es una ley de ajuste"

El presidente Alberto Fernández rechazó hoy que la ley de emergencia sea de "ajuste" y aseguró que la iniciativa busca mayores aportes de quienes "tienen privilegios" para beneficiar a los que "menos tienen"."Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía", destacó además, y argumentó que "la versión original es bastante distinta de la final"."Fuimos escuchando y corrigiendo", afirmó el jefe de Estado, al referirse a las críticas de la oposición.El Presidente también apuntó a las versiones de otros espacios políticos que habían indicado que las jubilaciones se iban a congelar con la iniciativa aprobada días atrás."Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño. No es honesto", fustigó en diálogo con AM 750."Me duele mucho la posición que a veces la política toma en los debates," subrayó.Remarcó que la ley dispone que "los que tienen privilegios, como el que distribuye luz y gas", no apliquen aumentos hasta la mitad del año próximo, mientras enfatizó que no es de "ajuste"."Pide a los que más tienen en bienes personales que aporten más. A los que más producen y exportan, un aporte mayor. Y todo eso para quienes menos tienen", evaluó.De ese modo, insistió respecto de las jubilaciones: "Acabamos de dar un aumento en diciembre, dimos un adicional de diez mil pesos entre diciembre y enero y en marzo habrá un nuevo incremento".Además, resaltó la puesta en marcha de las tarjetas alimentarias y aseguró que "en Concordia, el primer lugar que las recibió, era una fiesta"."Unos 35 millones de pesos se volcaron en consumo y ese consumo es para todos", afirmó y puntualizó que "el dueño del mercadito en el que se compró con la tarjeta" también es beneficiado dado que ahora cuenta con un ingreso "para mejorar sus condiciones de vida, gastar en otra cosa que antes no podía hacerlo porque ese dinero no entraba".Por otro lado, señaló que en las fiestas de fin de año brindará por una Argentina en la que "los empresarios inviertan y ganan y los especuladores vayan perdiendo espacio".