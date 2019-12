Proponen prohibir el uso del cigarrillo electrónico en espacios cerrados

Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que amplía los alcances de la prohibición de fumar en espacios cerrados con acceso al público, sean públicos o privados: ahora se incluye a los cigarrillos electrónicos y vapeadores.



La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada, es impulsada por el diputado Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano-Cambiemos) y amplía los alcances de la Ley Nº 9.862, que declara a la provincia de Entre Ríos libre de humo de tabaco.



El proyecto modifica el primer artículo de dicha norma y plantea una serie de modificaciones y dispone que se declara a Entre Ríos "libre de humo y vapor de productos elaborados total o parcialmente con tabaco, incluidos los dispositivos electrónicos con o sin administración de nicotina con el objeto de proteger el derecho de las personas no fumadoras a respirar aire no contaminado".



"Se entiende por productos elaborados total o parcialmente con tabaco, todos aquellos preparados utilizando como materia prima hojas de tabaco o productos químicos con o sin administración de nicotina destinados a ser fumados, o vapeados mediante dispositivos electrónicos", se añade en la iniciativa.



También establece reformar al segundo artículo y propone que quede redactado de este modo: "Queda prohibido fumar o vapear en todos los ambientes cerrados con acceso al público en general, tanto en el sector público como en el sector privado. Quedan comprendidos los espacios comunes a los ambientes cerrados. Entendiéndose por espacio común los pasillos, escaleras, baños y vestíbulos".



La Ley Nº 9.862, que ahora se amplía, también fue promovida por Zacarías y fue sancionada en el 2008.



Al fundamentar la nueva iniciatibva, el legislador manifiesta: "Hoy en día nos encontramos con otro debate de similares características cual es el avance de mecanismos e instrumentos que llevan al consumo de productos químicos algunos de ellos con nicotina, conocido como 'cigarrillo electrónico', donde existen estudios y posiciones científicas serias que indican el daño concreto a la salud de los consumidores de esos productos y consecuentemente del vapor que ellos emanan".



"Este sistema genera vapor del producto químico que se consume en condiciones similares al humo del tabaco, por lo cual estamos ante una situación similar que legalmente debe ser equiparada al consumo de cigarrillos en lugares de acceso al público, con los mismos fines de protección a las personas no consumidoras y al ambiente sano y limpio", se agrega en el proyecto, al que accedió APF.



"Como antecedentes destacamos que en el ámbito nacional existe la Ley N° 26.687, sancionada en el año 2011, conocida como Ley del Tabaco que regula todo lo relacionado a la producción, comercialización, consumo, publicidad y promoción del tabaco, la cual contempla además la prohibición de fumar en espacios públicos, como también la venta a menores de edad", indica luego y agrega una serie de disposiciones de la Anmat, de la Secretaría de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advierten sobre los componentes peligrosos que tienen estos nuevos dispositivos electrónicos.