La comuna firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados

El convenio de colaboración fue rubricado entre el intendente Adán Bahl y el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio. La reunión se realizó en la mañana de este lunes en el Centro Provincial de Convenciones



Bahl celebró los alcances del acuerdo que tiene por objetivo "adjudicar la totalidad de los Títulos Ejecutivos emitidos por los Juzgados de Faltas y la Administración Fiscal Municipal (AFIM), a aquellos jóvenes abogados que así lo deseen. En el marco de este acuerdo se establece un proceso de empadronamiento, como asimismo un mecanismo de adjudicación de dichos títulos ejecutivos por sorteo público y con un estricto criterio de igualdad y equidad en relación a los lotes de títulos a ejecutar".



Asimismo, agregó que "tomamos esta decisión con la firme convicción de que no sólo estamos colaborando con nuestros jóvenes en el inicio y primeros pasos de su actividad profesional, sino que además vamos a lograr una máxima transparencia en relación a los criterios de adjudicación respecto a los denominados Juicios de Apremios Fiscales", explicó el intendente.



Se refirió más adelante que a través de la AFIM y la Secretaria Legal y Administrativa se van a formatear todos los títulos, "se asignarán por sorteo previa inscripción de los noveles a través del Colegio de Abogados. "Es lo que va a imprimir un mayor dinamismo y eficacia, que es precisamente hacia lo que apuntamos desde el primer día de gestión", subrayó.



Por su parte, el titular de la Secretaria Legal y Administrativa de la comuna, Pablo Testa, se explayó sobre los beneficios de celebrar este acuerdo. "Uno de ellos apunta a volcar en el sector privado el tema de la ejecución de estos títulos mediante los Juicios de Apremio, dándole una gran oportunidad de trabajo a los jóvenes abogados para que logren iniciarse en la profesión. Pero además le otorgamos un alto nivel de transparencia y equidad en el reparto de estos títulos ejecutivos, debido a que se llevará a cabo por una confección de lotes por sorteo público para adjudicarlos con lo que estamos garantizando no solo la eficacia, trabajo privado, sino una transparencia en el manejo de estas cuestiones".



Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos manifestó que es la primera vez en su gestión que los convoca un municipio para llevar a cabo este tipo de convenio. "Celebramos y nos pone contentos este tipo de apertura porque habla muy bien de la gestión. De trabajar en la búsqueda de transparencia en este tipo de gestiones que muchas veces se cuestionan y que no guardan relación con lo que se persigue". Subrayó que desde lo institucional les otorga la oportunidad de brindarle a un sector de su matriculado "la posibilidad de incursionar en la iniciación de su labor profesional".



Finalmente, la Dra. Analia Coria Presidenta del Colegio de Abogados Sección Paraná significó que es un aporte importante para los profesionales que recién se inician "donde a veces tanto en lo que es la actividad, la tarea, o el honorario no hay las suficientes herramientas para que todos puedan tener trabajo. Esta posibilidad que otorga la municipalidad de manera controlada, ordenada y transparente le permite a los profesionales, tener trabajo como también ser capacitados en un determinado tipo de juicio que hace a una contribución de buena calidad jurídica hacia el municipio y hacia la sociedad", enfatizó. Respecto a la remuneración, la profesional indicó que se fijaría a través de los honorarios de los juicios que a cada uno le sea asignado.



Testa indicó finalmente que el convenio tiene un plazo de un año, con un periodo de prueba y reglamentación. "Creemos que vamos a andar muy bien tenemos plena confianza en los noveles abogados y profesionales que tenemos y plena confianza en la relación que hemos establecido con el Colegio y esperemos que pueda prorrogarse".