Intendente de Rosario recorta gastos de celulares y choferes de funcionarios

El intendente Pablo Javkin presentó este lunes el plan de "ahorro y austeridad" con el que pretende equilibrar las cuentas de la Municipalidad de Rosario y destacó que "es muy importante ahorrar, cuando la economía es débil, si uno ahorra, equilibra, y si la equilibra puede invertir en lo que se fije como prioridades".



En conferencia de prensa en el Palacio de los Leones, detalló que las restricciones apuntan a reducir el uso de celulares, gastos extras y choferes para funcionarios, achicar gastos en alquileres, prohibir impresiones en papel, anular la compra de computadoras y nuevo mobiliario, suspender aportes a eventos privados, redireccionar horas extras.



"Entendemos que gobernar no implica ningún privilegio, hay cuestiones de la vida cotidiana en la que todos tenemos que vivir de la misma manera y parte de estas medidas tienen que ver con esto", enfatizó el mandatario municipal, quien, en el primer tramo de su gobierno, concentró sus acciones en las áreas de control y convivencia en el espacio público y en la economía de la intendencia.



"Aspiramos a que el país pueda encontrar una salida a la emergencia, así será más fácil equilibrar nuestras cuentas"



"Para nosotros es muy importante ahorrar, cuando la economía es débil, si uno ahorra equilibra, y si la equilibra puede invertir en lo que fije como prioridades, buscamos tener una situación más normalizada desde el punto de vista financiero", aseguró Javin, y, para resumir el espíritu del ajuste, señaló: "Vamos a suspender todos los gastos o servicios que consideremos prescindibles".



"Para algunas áreas establecimos un plazo y en otras no, aspiramos a que la economía mejore, lo que no tiene plazo es la priorización y la austeridad, que es una norma de nuestro gobierno", precisó.



A continuación las principales medidas que lanzó Javkin:



- Movilidad: "Restringir utilización de vehículos oficiales, choferes y telefonía".



- Muebles y computadoras: "Suspender toda compra de mobiliario y bienes de uso, equipamiento, vamos a arreglarnos con lo que tenemos".



- Sin impresiones, todo digital: "Vamos a prohibir toda impresión en papel que podamos hacer de modo digital que tiene que ver con un impacto económico y también ambiental".



- Sin dinero para eventos masivos: "Restringir los aportes del municipio a eventos masivos de carácter privado, por un tiempo lo vamos a reducir, se trata de aportes en logística, horas extras de control, de limpieza, por ahora sólo vamos a seguir con cuestiones que ya están acordadas en la agenda cultural".



- Achicar alquileres: "Revisar los inmuebles propios y alquilados, estamos convencidos que podemos optimizar y compartir el uso de las dependencias y achicar el gasto de alquileres".



- Suprimir compras "Vamos a suspender todos los gastos o servicios que consideremos prescindibles".



- Horas extras: "Continuar con medidas que se tomaron en agosto por la intendenta Fein respecto a horas extras y contratos de adhesión, vamos a priorizar en que invertimos esos recursos. En el primer día de nuestro mandato tuvimos en la ciudad una tormenta muy fuerte y hubo un gran esfuerzo de las áreas operativas, ese esfuerzo requiere inversiones adicionales, queremos tener la opción de priorizar esas cosas, para que la respuesta del Estado sea rápida".



- Secretarías: "A cada secretario le vamos a pedir un esquema de optimización de gastos, es un año de restricciones, y vamos a poner el objetivo en esas prioridades".



Finalmente, Javkin advirtió que el contexto nacional tendrá un fuerte impacto a nivel local. "Aspiramos a que el país pueda encontrar una salida a la situación de emergencia, que tiene que ver con el impacto de la inflación y cuestiones fiscales, de la deuda a nivel de la macroeconomía, si eso se estabiliza será más fácil equilibrar nuestras cuentas", concluyó. (La Capital)