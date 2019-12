Fuerte cruce entre Vargas Llosa y Pérez Esquivel

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que el triunfo electoral del presidente Alberto Fernández refleja una "vocación suicida" de los argentinos y lo calificó como una "tragedia" para el país.

En una entrevista publicada por el diario Estado de Sao Paulo de Brasil, el escritor peruano aseguró además que los argentinos "van a lamentar enormemente la derrota de Mauricio Macri" en las urnas.



"Esa vocación suicida es algo verdaderamente extraordinario, pues ya se sabe que todos los problemas actuales del país fueron causados por el peronismo", consideró.



En esta línea, dijo que "es impresionante que los argentinos hayan votado a esas personas que producen una política absolutamente catastrófica".



"Los argentinos van a lamentar enormemente la derrota de Mauricio Macri. Claro que no fue un Gobierno perfecto, pero aun así no habría sido peor de lo que está por venir", vaticinó.



La respuesta de Pérez Esquivel

El premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó que el ex presidente Mauricio Macri "trabajó para la demolición" de la Argentina, en respuesta a los dichos del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.



"Macri trabajó para la demolición del país. Con Alberto (Fernández) esperamos remontar y salir de este pozo que nos sumergió la política de Macri. Tenemos que encontrar la participación del pueblo para construir una democracia estable", enfatizó Pérez Esquivel en declaraciones a NA.



Consultado por los dichos de Vargas Llosa, quien consideró que el triunfo de Fernández refleja una "vocación suicida" de los argentinos, respondió: "Al contrario, respiramos aires nuevos y la esperanza que antes no teníamos".



"Lo que (Mauricio) Macri nos dejó es marginalidad, pobreza y desempleo. Ha sido enorme la represión contra el pueblo. Macri privilegió el capital financiero sobre la vida del pueblo", apuntó.



En ese marco, consideró que "lo de Vargas Llosa no es nuevo", ya que es "un hombre que está a la derecha de todo pensamiento", y apuntó: "No tiene el más mínimo análisis de las consecuencias de las políticas neoliberales de Macri para el país".



Además, aseguró que el ex presidente "empleó el lawfer (guerra judicial)para perseguir a los políticos, desde (la vicepresidenta) Cristina Fernández hasta todos los opositores", lo que es "algo que está sucediendo en la región".



Por último, concluyó: "Macri destruyó el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Los índices de pobreza en el país son enormes Vargas Llosa no tiene un análisis claro y concreto de lo que pasa en Argentina y en América Latina".