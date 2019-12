Confirmaron de cuánto será el aumento por decreto para privados y estatales

Política Los puntos sobresalientes de la ley de Emergencia Económica

Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, y de cámaras empresariales y sindicatos.El artículo 58 de la ley de emergencia faculta a Alberto Fernández a intervenir en los incrementos salariales., y prevé reducciones más beneficiosas para actividades específicas o en situaciones críticas, como las pymes.El ministro de Trabajo, Claudio, pero a cuenta de futuros aumentos en la paritaria.Tambiénen el caso de sectores de la economía que vienen muy golpeados."Vamos a dar un aumento para que los sectores que quedaron atrasados puedan negociar mejor su paritaria. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo", adelantó el ministro de Trabajo."La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada", admitió Moroni.La remuneración promedio de los seis millones de trabajadores registrados del sector privado ronda los $ 43.000 netos, luego de los descuentos, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Pero unos tres millones de este total percibe un salario neto que ronda los $ 35.000 -como ocurre con textiles y metalúrgicos-, y no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, que en noviembre fue de $ 37.596, según el INDEC.