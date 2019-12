Gualeguaychú se ahorrará más de $12 millones con la reducción salarial

Claves para entender la reducción

Cuánto cobrará cada uno

Voto en contra

Paraná Concejales cuestionan falta de apoyo a iniciativa para bajarse los sueldos

Sociedad Concejal propuso recortar su sueldo y el del intendente pero perdió 9 a 1

En pleno debate por la emergencia económica y social planteada por el Gobierno Nacional, Gualeguaychú se posicionó como punta de lanza en la oficialización de la reducción salarial de un sector político.La iniciativa surgió del intendente, Martín Piaggio, y fue anunciado el 21 de noviembre a través de sus redes sociales. El proyecto inicial generó todo tipo de opiniones, polémicas y debates que derivaron en reuniones informales entre los bloques del Concejo Deliberante actual.Finalmente, y luego de nuevos encuentros en las reuniones de Comisiones Conjuntas, los trece concejales votaron la reducción salarial por unanimidad, siendo Gualeguaychú la única ciudad en la provincia en contar con esta medida."Toda la clase política debería rever la decisión que tomó Gualeguaychú. Si estamos tratando leyes de emergencia tenemos que ser coherentes y estar alineados con lo que está pasando el país", expresó aLorena Arrozogaray.La norma aprobada este viernes prevé el desenganche de los aumentos salariales que antes eran fijados por los incrementos en el Poder Judicial.Separarse de la Justicia generará un alivio a las arcas municipales que no cuentan con el respaldo económico para seguir el ritmo de un poder que históricamente se planteó con privilegios económicos.Además, puertas adentro del Municipio, señalaban que se observaba una inequidad y un desfasaje injusto entre concejales, planta política y empleados municipales.Otro punto para analizar la decisión tomada ayer es el acompañamiento del bloque Cambiemos: ¿Por qué el edil Pablo Echandi se había opuesto fervientemente y después levantó la mano a favor? La respuesta es simple: el proyecto se modificó casi en su totalidad sin perder el espíritu inicial.En principio, el intendente cobraría siete veces el salario de un subdirector y los concejales 3.2 sueldos del mismo rubro. Al aplicar los descuentos, el presidente municipal hubiera recibido una baja del 8% mientras que los concejales alcanzaban el 40% de reducción.Finalmente, el cambio fue radical y, recibiendo una baja sensiblemente inferior a la que planteaba el proyecto original.Serán 19 personas las alcanzadas por esta ordenanza que entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2020. Incluye a los 13 concejales, el Intendente, la Viceintendenta, un secretario del Concejo Deliberante y un secretario por cada uno de los tres bloques del legislativo local.cobrara (en bruto y sin tener en cuenta descuentos y pago de impuesto a las Ganancias) el 85% del salario del intendente, es decir,percibirá el 65% del salario del Intendente, lo que suma una cifra en bruto deEl secretario del HCD recibirá un sueldo en bruto de 70.944 pesos, lo que representa el 45% del salario del Presidente Municipal, mientras que los secretarios de bloque cobrarán el 35% del salario del Intendente: la suma se fija en 55.178 pesos.Con la reducción aprobada, desde el Ejecutivo local estiman un ahorro cercano a los 3 millones de pesos anual y de 12 millones en toda la segunda gestión de Piaggio.Hasta el momento no trascendió en qué se invertirán estos fondos. Sólo adelantaron que plantearán prioridades para los sectores más vulnerables y se tomarán las decisiones pertinentes.Donde se intentó pero no se pudo concretar una medida similar fue en la capital entrerriana: Los ediles de Paraná Futura propusieron la reducción de un 25% de los sueldos del personal político y del Concejo Deliberante. Sin embargo, la iniciativa no contó con los votos necesarios y fue, por el momento, descartada.