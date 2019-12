Frigerio, sobre Emergencia Económica: "Prácticamente se votó a libro cerrado"

El Senado sancionó con una holgada mayoría del oficialismo la ley de emergencia económica que fija un nuevo impuesto sobre el dólar, restablece las retenciones agropecuarias y suspende por 180 días la movilidad jubilatoria tras dos extensas jornadas de debate en ambas cámaras el Congreso.

En ese escenario, Frigerio cuestionó: "Es una ley que no se discutió".



"Prácticamente no tuvo ninguna intervención de la oposición.



Durante los últimos cuatro años, todas las leyes las mejoramos en la discusión con la oposición", enfatizó el ex funcionario.



De ese modo, apuntó: "Uno no puede creer que tiene la verdad y que el resto no entiende nada".



Según su consideración, la ley "implica un retroceso por las formas en la cuales se llevó adelante".



"La Argentina vive en emergencia hace décadas. Nadie puede decir que la tuvo clara ni que pudo solucionar los problemas", evaluó.



En diálogo con CNN Radio, afirmó: "Cuando sale una ley de emergencia como esta, le da al Gobierno más herramientas, de las que hubo luego de la peor crisis".



"Uno se pregunta por qué no se le da al otro la posibilidad de debatir y mejorar la ley, que estoy seguro tenía muchas cosas para mejorar y corregir", subrayó.



"Prácticamente se votó a libro cerrado, como se votaba antes", fustigó y destacó: "De las cosas buenas que se sacaron de los últimos cuatro años, es que el Congreso dejó de ser una escribanía, pasó a ser un lugar en donde se debate".



Analizó que "eso no había que perderlo, había que profundizarlo".



"En esta primera ley, no ocurrió. Espero que en el futuro eso cambie", remarcó Frigerio.



NA