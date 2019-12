Emergencia económica: Bloque de la UCR indica que rechazó "el ajuste"

Ratifican "voluntad de diálogo"



indicó que, luego de "la búsqueda de consensos y un trabajo parlamentario intenso", acompañó en general la aprobación de una serie de ordenanzas requeridas como necesarias por la gestión entrante. No obstante se opuso, negándose y rechazando en especial a aquellos postulados que "podrían violentar derechos adquiridos de los trabajadores y/o hacer peligrar su fuente laboral ", ponen relevancia.En lo que respecta a la ordenanza de Emergencia Económica, indican que el bloque de ediles radicales, "en defensa de la verdad y de las realidades de la gestión saliente encabezada por Varisco manifestamos que, desde hace varios meses, quienes hoy conforman la actual administración municipal vienen proclamando el estado de emergencia en la ciudad".En primer lugar, aseveranPor ejemplo, en el transcurso del presente ejercicio, los salarios se incrementaron más de un 40%, agregando un incremento no bonificable del 8% a fines de noviembre. Y proyectando lo que falta del año, se podrán abonar los salarios en tiempo y forma"."."La segunda y la tercera parte corresponden a iniciativas y propuestas realizadas por el anterior gobierno provincial y de la que participaron la enorme mayoría de municipios entrerrianos. A", indicaron en el parte.Es de destacar que son obras en ejecución y cuyo financiamiento está asegurado, a tal punto que hoy quedan en caja 2 millones y medio de dólares, aproximadamente 150 millones de pesos, destinados a dicho programa".Respecto al personal municipal, "si tomamos de noviembre 2018 a noviembre 2019, solo hay aproximadamente 300 empleados más, cifra no relevante si tenemos en cuenta los servicios y obras que se agregaron en la ciudad los últimos cuatro años y sin que se privatizara ningún servicio público. Respecto a esto último, servicios y obras, vamos a pedir a a presidencia se deje agregar posteriormente por escrito al menos la enumeración de nuevas obras y servicios realizados. Tales como el nuevo puente de calle Moreno, la sanción del boleto gratuito para alumnos secundarios, las calles nuevas pavimentadas (barrio pecifa, General Espejo, etc.) las re-pavimentadas (Lebensohn, Juan Báez, Avenida Ramírez, etc.) también los planes sociales. Asimismo, el equipamiento en maquinarias que se adquirió en el año 2018".Respecto al financiamiento de obras públicas vía ordenanza, "ratificamos que solo se pagaron certificados de obras públicas. Nunca se utilizó dinero para otro fin. Tal cual lo declaró el tesorero municipal en ámbito judicial, con la documentación analítica correspondiente. En definitiva, no es cierto que se haya utilizado dinero de obra pública para obras corrientes. Es común que una nueva gestión cargue responsabilidades sobre la que ya no está, y casi no puede defenderse. Es más, en diciembre de 2015 la gestión saliente asumió con algunos recursos que había, pero tuvo que abonar más de 300 millones de pesos de deuda, cifra de aquel momento, sin indexarlas al presente", expresaron los ediles de la UCR.Por todo esto,"De igual manera, ratificamos enfáticamente nuestra negativa y oposición a que se toquen, violenten o cercenen derechos de los trabajadores municipales, por ese motivo", apuntaron.