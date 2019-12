Fernández: "Ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparnos de todos"

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El mandatario nacional insistió ante un centenar de referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales, de universidades y de la sociedad civil que "este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina".El Presidente remarcó que por "una vez olvidémonos de nosotros, de quienes somos, de cómo pensamos y que representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre"."Siento que todos tenemos algo para dar, tenemos algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina. Y que eso nos va a hacer una mejor sociedad, vamos a ser mejores humanos y va a ser mejor esta sociedad el día que terminemos con eso, cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra", afirmó el presidente."Un sistema que se olvida del que padece por un sistema que ponga en primer lugar al que padece para que todos estemos mejor. Porque cuando nos estamos ocupando de los últimos es que nos estamos ocupando de todos. Ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparnos de todos. Ese es el sentido de este encuentro", remarcó Fernández."De nuestra parte, de los que somos parte del Gobierno nacional, tienen todo nuestro compromiso. Ese es nuestro horizonte de proyección. Vamos a la Argentina sin hambre, vamos a una Argentina más igualitaria, vamos a una Argentina que premie el trabajo y no la especulación, vamos a una Argentina responsable fiscalmente, vamos a una Argentina que va a cumplir sus compromisos, pero no a costa de más hambrientos", remarcó el presidente.

Del encuentro participaron los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), Martin Guzmán (Economía), Ginés González García (Salud), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer, Género y Diversidad), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y Nicolás Trotta (Educación), como así también Victoria Tolosa Paz (Consejo Federal de Políticas Sociales), el escritor Martín Caparrós, Hilda Chiche de Duhalde, Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), monseñor Carlos Tissera (Cáritas), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Bernardo Affranchino (Aciera), Roberto Baradel (CTA), Antonio Aracre (Syngenta) y el supermercadista Víctor Fera.También estuvieron Narda Lepes, Vanesa Herrera Noble, Esteban "Gringo" Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Knoblovits (DAIA), Daniel Funes de Rioja (Copal) Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas) y Pablo Narvaja (Pastoral Social), entre otros.