Camioneros harían paro por reclamo salarial: critican al campo por su protesta

Política Productores se manifestaron en el ingreso al Túnel Subfluvial

El gremio de Camioneros avisó hoy que si no consigue un 33% de aumento para el primer semestre de 2020 pondrá en marcha medidas de fuerza, pero cuestionó con dureza al sector agropecuario por sus protestas ante el aumento de las retenciones.Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, ratificó este viernes el pedido del gremio a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para que incremento los salarios en un 33% para el período enero-junio."Si los empresarios niegan el aumento se tomarán las medidas que sean necesarias", dijo Moyano en declaraciones a la radio porteña Futurock.El sindicalista defendió las primeras medidas económicas dictadas por el Gobierno de Alberto Fernández al sostener que "apuntan a recuperar el bolsillo de los trabajadores los jubilados y quienes menos tienen".Por otro lado, habló de la polémica por la suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias: "El campo ya está amenazando con cortes de ruta, evidentemente quieren que al gobierno le vaya mal".Moyano remarcó la posición de Camioneros sobre la designación de Mario Meoni al frente de la cartera de transporte: "Los gremios de transporte no fuimos consultados por el gobierno para designar a Meoni. No sabemos cuáles son sus pergaminos"."El movimiento obrero fue ninguneado durante los últimos cuatro años", expresó Moyano, y concluyó sobre la sesión por la Ley de Solidaridad: "A nosotros nos trataban de golpistas cuando el peronismo no daba quórum. Hoy a diez días ya quieren dejar sin quorum al gobierno de Alberto. Va a ser difícil gobernar con esta derecha que tanto daño hace".