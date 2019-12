Productores se manifestaron en el ingreso al Túnel Subfluvial

Productores se manifestaron este viernes en el ingreso al Túnel Subfluvial en protesta por la medida del gobierno nacional que dispuso el aumento de las retenciones para los productos agropecuarios. No hubo corte de tránsito.El Ingeniero Agrónomo Ricardo Matte, productor agropecuario de María Grande, explicó aque "es una barbaridad la media sanción de una ley de emergencia, que funde a los productores y empobrece a los jubilados, la clase productiva hace un enorme esfuerzo económico, pero no la política. Nosotros protestamos porque las cuatro entidades de la Mesa de Enlace declararon un cese de comercialización con vigilia al costado de la ruta y movilización de los productores"."El gobierno supone que fundiendo al sector agropecuario al país le va a ir mejor. Es una barbaridad que nos expropie la renta para que la política siga gastando plata a mansalva a costillas del sector productivo y no haga algún esfuerzo para bajar sus gastos. Estamos muy enojados, nos sentimos vulnerados en nuestros derechos y creemos que esta medida va a traer una inmensa pobreza y una falta de trabajo. Si nosotros no tenemos rentabilidad, no se pagan las cuentas, los créditos, los proveedores, va a haber menor siembra y menor recaudación. Se habla de más de 1 millón de hectáreas menos", remarcó.Asimismo, señaló que "al sector productivo se lo afecta principalmente con las retenciones, que son del 15% para el trigo y maíz; 33% para la soja, que es una barbaridad porque de cada 10 camiones que el productor produce 3,3 van al sector político. Es una expropiación de la renta".