AGMER aprobó su nuevo estatuto sindical

El CLXXXIX Congreso Extraordinario de AGMER aprobó este jueves en Colón el nuevo estatuto sindical, una reforma integral del texto que rigió la vida institucional de AGMER desde 1983. Fue una jornada histórica, aseguran.



El nuevo estatuto, con vigencia desde este mismo viernes 20 de diciembre, viene con un fuerte espaldarazo. En primer lugar, "porque mejora un texto que ya era de avanzada ?tal como se reconoció durante el Congreso, al agradecer y recordar a quienes fueron sus redactores-. Y además porque se aprobó con una mayoría contundente, expresión del consenso alcanzado entre las distintas agrupaciones que el sindicato contiene".



Este consenso, "que permitió llegar al Congreso con un anteproyecto redactado colectivamente, fue norte y logro de la comisión redactora que se integró con representantes de todos los sectores internos que dan vida a AGMER. A quienes trabajaron en esa comisión hubo un expreso reconocimiento por la tarea realizada, que incluyó largas jornadas de debate en todos los departamentos de la provincia". Asumir las nuevas problemáticas El secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, abrió el Congreso dando cuenta del espíritu del nuevo texto. En ese marco, destacó que se buscó profundizar los mecanismos de democracia interna y asumir nuevas realidades, problemáticas y demandas "emergentes del nuevo paradigma", como "la potencia que significa hoy este movimiento extraordinario de las mujeres" o "la pelea que los compañeros están dando por el tema del medioambiente".



En ese contexto, se destaca la paridad de género, que quedó plasmada en el nuevo estatuto, por la cual todas las listas para cargos de conducción y congresales deberán integrarse con el 50% de mujeres como mínimo. En consonancia, se creó la Secretaría de la Mujer e igualdad de Géneros.



También se creó la Secretaría de Defensa de los Bienes Comunes, recogiendo la experiencia acumulada en torno a la cuestión ambiental, donde AGMER marcó todo una línea de trabajo en la defensa de las comunidades educativas rurales ante a las fumigaciones y sus consecuencias.



La Secretaría de Condiciones laborales y la de Formación Pedagógica, Política y Sindical son las otras dos nuevas secretarías que se suman a la estructura de la Comisión Directiva Central y que reafirman el rol pedagógico, liberador, al servicio de una educación emancipadora. "La lucha más importante que nosotros tenemos que dar es la batalla cultural, es la lucha por el sentido y ésa es una batalla complejísima", afirmó Pagani.



En cuanto a las herramientas que persiguen el claro objetivo de profundizar la democracia sindical interna, el nuevo texto establece que habrá elecciones internas para designar a quienes representarán a AGMER en los organismos colegiados donde el sindicato tiene representación, como el CGE, IOSPER y Caja de jubilaciones. Además, se da rango estatutario a las asambleas escolares, lugar donde comienza cada discusión, para favorecer la participación de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Un estatuto para seguir creciendo Tras las palabras del Secretario General, el Congreso dedicó el tiempo necesario para dar lectura a cada uno de los más de 100 artículos que conforman el nuevo ordenamiento estatutario, que de ninguna manera tocó el núcleo pétreo del original.



El anteproyecto que el Congreso convirtió en el nuevo estatuto sindical de AGMER incorpora también una declaración de principios construidos en el marco de la comisión redactora. De esta forma, sostuvo el secretario general, "no va haber ningún compañero afiliado o que se quiera afiliar que no sepa en qué colectivo va a estar incluido". Estos principios son los grandes lineamientos, irrenunciables, que AGMER asume y que tienen que ver con la defensa de la democracia y sus instituciones, la defensa de la democracia sindical, de la escuela pública, de la educación como derecho social, de la pelea de las mujeres, la defensa de los bienes comunes, la defensa de los derechos humanos y de una pedagogía liberadora que no se negocia. Como planteó el secretario general: "Este es el sindicato por el cual vamos a trabajar y al cual vamos a convocar a los futuros compañeros y compañeras que se afilien". Y el nuevo estatuto marca ese camino. Por eso los congresales, dirigentes, militantes históricos y actuales que estuvieron hoy en Colón celebraron la resolución del Congreso con abrazos, cánticos y la profunda emoción de haber construido una herramienta fundamental, un nuevo estatuto para seguir creciendo.