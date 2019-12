La ex senadora Sigrid Kunath realizó un balance de sus años como legisladora

En la Sala Manuel Antequeda la ex senadora nacional por el partido Justicialista, Sigrid Kunath, expuso un balance de su gestión.



En diálogo con Elonce TV, expresó que "es un balance de estos seis años en el Senado de la Nación, comentando primero un contexto. Hubo cambios de gestiones y muchísimas cuestiones que hacen al desenvolvimiento de nuestra sociedad".



"Compartí un eje ordenador que son las nueve leyes de mi autoría que han sido sancionadas. Eso no representa la totalidad de mi trabajo. Es una presentación, un eje para poder compartir cuáles han sido estas leyes, cómo ha sido el camino o la aproximación con determinados temas para trabajarlos y cómo ha sido el después", dijo.



Indicó que "si hablamos de la Ley 27206, de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, cambió el paradigma de prescripción para las víctimas de abuso sexual infantil. Fue necesario hacer un recorrido sobre esa normativa que tome las recepciones jurisprudenciales, es decir, una vez que estaba sancionada cómo los jueces la aplican".



"También reflexionamos sobre la agenda de género, que de alguna manera hemos podido instalar. Esto tiene que ver con un trabajo articulado que hemos hecho con la gestión provincial, con el gobernador Gustavo Bordet, con su gabinete", agregó.



La vicegobernadora, Laura Stratta, acompañó la exposición y opinó que "Sigrid es una gran compañera, una gran legisladora, hemos transitado parte de su camino juntas en el marco de esta construcción, de un posicionamiento respecto a cuál es nuestro rol y cuál es nuestro aporte a la sociedad y a transformar esta realidad que nos interpela".



"Transitamos también esos lugares que no dividen, sino que juntan. Trabajamos por una sociedad que tenga más justicia social, una sociedad sin violencia, que sea más justa e igualitaria", dijo.



Asimismo, sobre el pacto fiscal, comentó que "el gobernador marcó la prioridad de poder suspender algunos artículos del pacto fiscal, que tienen un claro impacto en los ingresos de la provincia y que tienen que ver con las obligaciones que también tenemos. La Cámara de Diputados ya dio media sanción, la Cámara de Senadores sesiona mañana. La idea es llegar a una sanción definitiva que nos permita no perder 3 millones de pesos para la provincia". Elonce.com