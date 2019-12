Trabajadores del Copnaf levantaron las medidas de fuerza

El encuentro entre el cuerpo de delgados de ATE y Gabriel Leconte, el nuevo presidente del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf), se desarrolló este jueves por la mañana.



Allí las partes acordaron no hacer efectivos los descuentos por los días no trabajados por paro, una medida que había sido tomada por la anterior titular y actual ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, un día antes de que finalizara su gestión.



Como contrapartida, los trabajadores resolvieron levantar las medidas de fuerza hasta febrero, informó a esta Agencia Federico Ariza, empleado del organismo y delegado de ATE.



Apuntó además que en febrero se retomarán las negociaciones respecto al adicional por tarea específica y se comenzará a trabajar el Régimen Especial de Niñez que se viene reclamando hace tiempo.



Por último comentó que el lunes 23 de diciembre firmarán un acta en Casa de Gobierno, donde quedarán plasmados todos estos puntos.



Régimen especial



Vale recordar que las medidas de fuerza realizadas desde hace varias semanas responden al estancamiento en las negociaciones para imponer un régimen diferenciado que les permita a los trabajadores percibir una jubilación especial y una retribución salarial a través de un adicional específico, entre otras cosas.



En ese sentido, Ariza señaló que si bien mantuvieron reuniones con los entonces ministros de Economía y Desarrollo Social de la provincia y la titular del Copnaf "hoy por hoy están estancadas".



Asimismo, confirmó que aún no han podido tratar el tema con el nuevo presidente del Organismo, Gabriel Leconte. (APF)