Ramos Padilla procesó a Stornelli y lo embargó por 10 millones de pesos

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al fiscal federal Carlos Stornelli por los delitos de "una asociación ilícita" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en la causa por supuesto espionaje ilegal que tiene detenido al falso abogado Marcelo D´Alessio. El magistrado también le trabó un embargo por 10 millones de pesos.



En su fallo, Ramos Padilla aclaró que en el procesamiento "no se impone la prisión preventiva pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la justicia y de entorpecimiento de la investigación, en razón de los fueros e inmunidades de los que goza el imputado" por ser fiscal.



Además, el juez ordenó que Stornelli "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogada defensora de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país".



Ramos Padilla envió una copia de su fallo a la Procuración General "para que analice la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto de Stornelli y, en su caso, se arbitren los medios necesarios que se encuentren a su alcance para disipar los riesgos procesales que aquí fueron expuestos".



El procesamiento contra el fiscal de da en la causa originada en la denuncia de supuesta extorsión que hizo el empresario Pedro Etchebest, que también acusó al falso abogado D´Alessio.



En la resolución a la que tuvo acceso NA, el magistrado afirmó que Stornelli "mantuvo una relación constante de intercambio con personas que desarrollaban actividades de espionaje ilegal y se presentaban como espías; incluso recibió testimonio a Marcelo D`Alessio, ocultando que éste se había presentado como un agente de inteligencia, permitiendo así que el nombrado presentara carpetas con documentación ´anónima` para ser incorporada a un expediente".



Además, consideró que el fiscal, que prestó indagatoria el 30 de noviembre pasado tras varios meses en rebeldía, "le reclamó a D`Alessio actividades de espionaje ilegal para afectar expedientes judiciales".



"Participó, junto a una organización criminal, en la coacción a testigos para que declararan ante él contra su voluntad (caso Brusa Dovat). Permanece actualmente interviniendo en la causa formada en base a la declaración de dicho testigo, quien refirió haberla realizado bajo tal maniobra coactiva; y le reclamó a D`Alessio la realización de cámaras ocultas", argumentó Ramos Padilla.



El magistrado de Dolores también recordó que Stornelli le pidió al falso abogado "actividades de inteligencia ilegal sobre el ex esposo de su actual pareja".



"(Stornelli) recibió mensajes del propio D´Alessio, después de realizado el allanamiento en su vivienda, para concertar el modo en que habrían de llevar adelante una estrategia por fuera del marco de este expediente", enfatizó Ramos Padilla.



"Y, quizás la cuestión más grave, eludió el accionar de la justicia durante más de 9 meses al colocarse explícita y públicamente en situación de rebeldía, desautorizando así las resoluciones y decisiones judiciales ratificadas en diferentes instancias, incluso por el máximo tribunal penal de la Nación", agregó el magistrado.