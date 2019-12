Más de 900 dirigentes pymes de todo el país se reunieron con la CGT

Tras los anuncios del Gobierno, cientos de empresarios de comercio, industria, turismo, economías regionales, servicios y construcción se convocaron hoy en Parque Norte, para evaluar medidas, contrapropuestas y acciones. El encuentro contó con la presencia del Secretario General de la CGT, Héctor Daer, y Armando Cavalieri de la FAECYS.



La nueva unidad del movimiento empresario nacional pyme congregado en la Confederación General Económica (CGE), por acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), llevó a cabo su primer acto, luego de conocerse el anuncio de la ley de emergencia.



"Sin empresas no hay trabajo y sin trabajadores no hay consumo, y por ende, no hay empresas", indicó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que advirtió que la doble indemnización por despido debería ser compensado con aportes del resto de la nómina para poder seguir sosteniendo al personal. "Pediremos que se contemplen las pymes por sector o por región, que están pasando momentos de dificultades económicas o financieras, y necesitan asistencia especial en caso de no poder sostener la nómina salarial", señaló.



El presidente de CAME dijo además que esperan que el gobierno los convoque: "Debemos ser los protagonistas de la reactivavión productiva, para eso queremos aportar propuestas", al tiempo que agregó: "No podemos estar afuera de la mesa de decisiones, tenemos que ser capaces de construir políticas de Estado, y en esta etapa la pyme es medular".



Además, pidió el compromiso de los gobernadores ante la suspensión del Pacto Fiscal atentos a la difícil situación de las economías regionales y pymes, y resaltó del proyecto de Ley de Emergencia la amplia moratoria que desde hace tiempo venía reclamando el sector. "Le dará oxígeno a las pymes", celebró el presidente de CAME.



En tanto, Marcelo Fernández, titular de la CGERA expresó: "Las pymes junto a la CGT estamos construyendo el consenso social. Son momentos de unidad", y pidió declarar el "Nunca Más al cierre de una pyme"



Por su parte, el nuevo presidente de la CGE, Roberto Marquínez, remarcó la "importancia de la sinegia entre el sector sindical y empresarios. El consenso social está acá", exclamó.



Por último, Héctor Daer, manifestó que un país necesita sindicatos y gremios empresarios fuertes. En ese sentido, celebró la unidad alcanzada. Sobre Ley de Emergencia Lo positivo para las PYMES:







1. Amplia moratoria







2. Faculta a la AFIP a generar reintegros a consumidores y estímulos a pequeños contribuyentes







3. Congelamiento de tarifas







4. Las inversiones en pesos no pagarán el impuesto a la renta financiera







Los 10 puntos que las pymes analizan el impacto :







1.Faculta al Poder Ejecutivo a disponer de forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos







2. la compensación de Aportes Patronales no es tan beneficiosa como el Decreto 814







Aunque adicionalmente a la detracción del proyecto, los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados, gozarán de una detracción de $ 10.000 mensuales, aplicable sobre la totalidad de la base imponible.







3. Ajuste por inflación: la ley lo lleva de un tercio a un sexto, es decir que se va pagar más Impuesto a las Ganancias porque no se podrá computar tanto la pérdida en cada período.







4. Sube el porcential estadístico del Código Aduanero del 2.5% al 3% y las alicuotas de seguridad social de Comercio y Servicios del 18% al 20.40%







5. 30% de recargo al dólar para atesoramiento, turismo y compras al exterior







6. Aumento de Bienes Personales







7. 100% de aumento por bienes en el exterior







8. Suspende la posibilidad de disolver una Sociedad por pérdida del capital social de la Ley General de Sociedades







9. Suba del impuesto a las Ganancias para todo tipo de sociedades que pasa del 25 al 30%. Y ratifican que para cuando se giren remesas la alicuota para efectuar la retención será del 7% en lugar del 13%







10. Aumento de las retenciones para exportaciones agroalimentarias