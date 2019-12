La Cámara de Diputados aprobó la suspensión del Pacto Fiscal

El proyecto que este miércoles obtuvo media sanción de Diputados, pone en suspenso el Consenso Fiscal que Entre Ríos firmó con el Gobierno nacional en 2017.



De este modo se da cumplimiento a la adenda acordada el martes por los gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet, con el presidente Alberto Fernández, por la cual se suspende la reducción de la alícuota de las provincias a Ingresos Brutos.



En la sesión, el presidente del bloque Frente de Todos, Juan Reynaldo Navarro, pidió el acompañamiento para aprobar la iniciativa y recordó que el martes fue firmado por gobernadores "distintas fuerzas políticas" un convenio que establece "un nuevo Pacto Fiscal que prorroga y deja la situación impositiva de las provincias en la misma situación que en 2019".



Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Esteban Vitor, recordó que el Consenso fiscal firmado en 2017 tuvo como objetivo "armonizar la estructura impositiva de las provincias" y que en Entre Ríos se sancionó una ley que aprobó el acuerdo y estableció "el compromiso para reducir impuestos propios". Pero hizo hincapié en la posibilidad que le abre a la Provincia para "mantener o incluso aumentar las tarifas los tributos". En ese sentido, remarcó que "el sector privado es el único que genera riqueza" y sostuvo que una mayor presión impositiva significaría "poner grilletes a la actividad privada".



En tanto, el presidente del bloque radical, Gustavo Cusinato, adelantó el voto negativo y argumentó: "Creemos que estas disminuciones de impuestos distorsivos en la sociedad entrerriana ayudaban al sector privado y público" porque permitían la reactivación de la economía.



Luego tomó la palabra el diputado del Frente de Todos Néstor Loggio, quien remarcó que "el 40% de los argentinos están por debajo de la línea de la pobreza", lo cual "requiere la actuación del Estado". Y si bien dijo coincidir con Cusinato respecto a la reactivación, sostuvo que "la economía se calienta por abajo, requiere de la demanda" y sin ella "no hay posibilidad de crecimiento".



La diputada radical Gracia Jaroslavsky, por su parte, cuestionó que con la modificación al Pacto Fiscal se están "cambiando las reglas de juego". "Esto es muy grave, incluso para ustedes que hace unos días aprobaron el Presupuesto", aseveró la legisladora. Si bien sostuvo que "las cargas impositivas deben ser más grandes para quienes más tienen", acotó que "la carga en Entre Ríos es para todos los ciudadanos entrerrianos, especialmente para la clase media, que es la que motoriza la economía".



Más adelante aseveró: "Tenía esperanzas de que lo primero que discutiéramos es cómo vamos a hacer para que el Gobierno ponga la economía de la provincia en marcha y se redistribuya la riqueza". Por último dijo que espera que "prontamente el Gobernador nos eleve una reforma profunda y definitiva a todo lo que tiene con la presión impositiva en la provincia. No tenemos por qué continuar con una política de inequidad que tenemos actualmente".



El diputado Juan Manuel Huss (Frente de Todos) agradeció a la oposición por habilitar la discusión, "no como Juntos por el Cambio a nivel nacional". Enseguida remarcó: "Tenemos una urgencia" y que la modificación del Pacto Fiscal es "una herramienta urgente y necesaria" cuyas medidas "tienden a reactivar la actividad economía argentina, que está basada en la clase media y las clases populares. Y la provincia de Entre Ríos no es ajena a esta situación".



Su par de bancada Julio Solanas acotó que "la inflación ha corroído todos los pactos fiscales. Estamos en emergencia, el pueblo argentino. Muchos de nuestros hermanos no llegan a fin de mes. Hay que recomponer el salario. Más de 200 mil personas perdieron sus empleos".



Finalmente, el diputado del Movimiento Social Entrerriano, Juan Domingo Zacarías, pidió que cada cual asuma sus responsabilidades y se refirió particularmente a la ciudad de Concordia, cuyos índices de pobreza son de los más altos del país, incluso después de "36 años de democracia y de gobierno justicialista". "Espero que no le digan al presidente Alberto Fernández que es culpa de gobiernos anteriores", acotó. (APF)