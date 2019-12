Trabajadores del Copnaf reclamaron por días descontados por paro

Trabajadores del Copnaf protestaron este miércoles en la sede central del organismo, por los días que les fueron descontados por paro en el marco de las medidas de fuerza que encabezaron solicitando el "Régimen Especial de Niñez".Mantuvieron una reunión con el nuevo presidente del organismo, Gabriel Leconte, y se mantenían a la espera de una respuesta a su reclamo. Este jueves es asamblea resolutiva, prevista para las 9hs, definirán los pasos a seguir."Tuvimos una audiencia para que no se descuente a los trabajadores por el solo hecho de reclamar y demandar lo que, según estamos convencidos, es justo. Pero recibimos por respuesta de parte de la patronal, que descontarán tres días a los trabajadores del organismo", explicó ael secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Al mostrarse "en desacuerdo" con la disposición, el sindicalista denunció: "Este gobierno provincial que ha sido de vanguardia en la lucha por la niñez, es casualidad este castigo a los trabajadores más precarizados"."Planteamos el no descuento a los días de paro por reclamar legítimamente por su derecho, y elevemos la propuesta integral construida en asamblea para destrabar el conflicto", explicó."No podemos permitir que los trabajadores reciban este apremio, porque tocan a 400 compañeros pero el castigo es al colectivo de los trabajadores", sentenció Sandra Vela, al apuntar como "responsable político al gobernador Gustavo Bordet"."El descuento, firmado por decreto con fecha del 9 de diciembre, fue una canallada que quiebra con cualquier expectativa de diálogo en un contexto en el que estamos pensando en recomponer el lazo social. No hay mayor hipocresía que esta", cerró.El "Régimen Especial de Niñez" por el que reclaman "tiene varias aristas, entre las que se encuentran, una jubilación especial que contemple un acortamiento del tiempo de trabajo, porque la situación de la niñez es compleja". Además de, "una reducción horaria y un adicional especial".