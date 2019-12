Arroyo en Diputados: "A fin de año vamos a tener 60% de pobreza en los niños"

"La emergencia y el empeoramiento de la situación social es evidente. A fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños. Y, según la pobreza en general, alcanzará al 40% de la población total del país", dijo el ministro.Arroyo fue el primero de los cinco ministros que hoy pasarán por el anexo C de la Cámara de Diputados donde se desarrolla el plenario de comisiones para el tratamiento de la "ley ómnibus" que propone el Gobierno."Mes a mes baja el consumo de leche. Hay hambre en la Argentina. No es una cuestión estacional o de producción, es un problema de demanda. La gente no tiene recursos para alimentarse", dijo el ministro.Arroyo advirtió que la Argentina está yendo "a una generación de chicos petisos y obesos porque consumen mayoritariamente fideos, harina y arroz".Señaló también que actualmente hay 20% más de personas en los comedores comunitarios de la Argentina respecto del año pasado y mostró su preocupación porque 1,5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan."Esperamos que cada acción que podamos generar tenga su articulación con los planes de empleo y de acceso a la vivienda digna. Buscamos vincular derechos y planes sociales con trabajo, y la ley es significativa para esto", agregó arroyo.