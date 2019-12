Video: Ya se entregan las Tarjetas Alimentarias en Concordia y hay largas colas

Entregan la primera tanda

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el pasado lunes la puesta en marcha del Plan Argentina contra el Hambre. "Empezaremos en Concordia, donde entregaremos alrededor de 6500 tarjetas. Porque esa es la ciudad con mayor pobreza, según el Indec", dijo el mandatario y agregó que "así volcaremos en esa ciudad alrededor de $35 millones al consumo de alimentos nuevos, recursos que no tenía la gente. Es una gran movilización para una economía como la de Concordia. Y desde ahí se irá extendiendo a todo el país", precisó en declaraciones a la prensa, donde además realizó otros anuncios vinculados a la emergencia social.Comenzó este miércoles, la entrega de las tarjetas Alimentarias en la ciudad de Concordia ySegún pudo saber este medio, la primera tanda de tarjetas se entregará este miércoles para poner en marcha el plan anunciado por el presidente y no se descarta que Fernández, arribe a Concordia en los próximos días.Por otra parte,Los equipos de Desarrollo Social de la provincia, junto con el municipio y Nación trabajan articuladamente a través de las áreas de Salud, Desarrollo Social y Educación con el objetivo de realizar un acompañamiento integral a las familias beneficiarias durante esta primera etapa en Concordia."Esta es una primer respuesta ante una necesidad urgente que gradualmente vamos a ir trabajando con la articulación de diferentes áreas. El Plan tiene varias aristas que tiene que ver con un abordaje integral de salud y educación, y la primera etapa es la entrega de la tarjeta alimentaria", aseguró la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, quien se encuentra en la ciudad de Concordia, coordinando con los equipos locales y nacionales.Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia, aclararon que es ANSES quien realiza la notificación en forma individual vía mensaje de teléfono a cada uno de los beneficiarios de la tarjeta. Para retirar la tarjeta, deberán presentarse con el DNI original en el Centro de Convenciones (ingresando por el acceso de calle Próspero Bovino), el día y en el horario indicado.Quienes no hayan recibido la notificación no deben presentarse, dado que el organigrama contempla la distribución en el día y horario indicado de cada tarjeta que ya viene impresa y asignada."El Plan Alimentar, que es el Plan Argentina contra el Hambre, establece que a toda mujer que tiene un embarazo de 3 meses, o tiene hijos de hasta 6 años de edad, vamos a darle $4000 mensuales si tiene un hijo, o $6000 mensuales si tiene dos hijos o más", puntualizó Fernández al realizar el anuncio. Los beneficiarios podrán usar la tarjeta para la compra de alimentos en cualquier negocio habilitado que use posnet (que acepte tarjeta de débito). No se podrá retirar dinero en efectivo, y no permite realizar otro tipo de compra que no sea alimentos (tampoco bebidas alcohólicas).