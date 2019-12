La provincia compró pañales e insumos para diabetes

En el marco de la licitación pública N° 05/19, con orden de compra N° 30/19, el Ministerio de Salud de Entre Ríos adquirió una nueva partida de agujas, jeringas, análogos de insulina y glucagón (hormona natural que facilita la conversión en el hígado de glucógeno a glucosa para liberar al torrente sanguíneo). La inversión total fue de 19.013.395 pesos.



Los medicamentos e insumos tienen como destino el Programa de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, dependiente de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. En la oportunidad, la referente Pamela Vesco, destacó que la compra corresponde al segundo semestre de 2019 y los insumos se suman a los recibidos en septiembre. Asimismo, son 4.300 los pacientes verificados sin obra social que se atienden bajo la órbita de ese programa. Pañales para el Programa Federal Incluir Salud Por otro lado, desde la cartera sanitaria se adquirieron pañales tamaño XG y XXG bebés y adultos; juveniles medianos y grandes adultos; de las marcas Pampers y Nonisec. La compra está destinada al Programa Federal Incluir Salud.



En la oportunidad, la inversión fue de 763.473 pesos y la operación se realizó mediante licitación privada N° 12/19, con orden de compra N° 29/19.



Para retirar los pañales, los beneficiarios del programa pueden acercarse con pedido médico a la sede de la institución, sita en Echague N° 734 de Paraná. Asimismo, esta compra corresponde al segundo semestre del año y se suma a la realizada en marzo.



El Programa Federal Incluir Salud tiene como objetivo garantizar el acceso a prestaciones médicas a los titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas. En tal sentido, desde la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del programa, se recordó que a partir de la transferencia de responsabilidades, administración y trámites a la provincia por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, progresivamente se han debido financiar cada vez más prestaciones con rentas del tesoro provincial a fin no resentir las mismas.



Finalmente, cabe señalar que el Programa Federal Incluir Salud brinda respuesta a una población en situación de vulnerabilidad: sus beneficiarios son madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años, que a través de esta herramienta acceden a medicamentos, tratamientos de hemodiálisis y trasplantes, y dispositivos de rehabilitación, inclusión y salud mental.