Mesa de Enlace entrerriana se declaró en alerta y movilización

La Mesa de Enlace de Entre Ríos rechazó "en todos sus términos" el incremento de las retenciones al sector agropecuario en su conjunto, medida que, según entienden, fue adoptada "de manera unilateral e inconsulta" por las nuevas autoridades nacionales. "Se da en clara contradicción con sus compromisos pre electorales asumidos ante toda la sociedad, y perjudica y distorsiona de manera directa al conjunto de la economía productiva argentina", aseguraron.



A través de un comunicado, la Mesa se manifestó en contra "del incumplimiento del pacto fiscal firmado por nuestra provincia y de sus consecuencias, que no serán otras que el mantenimiento de altas tasas impositivas y gravámenes distorsivos locales como lo son Ingresos Brutos". El nucleamiento, en este sentido, recordó que Entre Ríos "recibió a cambio de la eliminación de dichos tributos el reconocimiento de importantes fondos nacionales, los que ya fueron percibidos en gran parte por nuestra provincia". Pedido a los legisladores Por otra parte, los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace solicitaron "a nuestros representantes ante el Congreso Nacional no delegar las facultades propias de sus funciones, para las cuáles fueron elegidos por el electorado entrerriano, al Poder Ejecutivo, para que las mismas no sean usadas en contra de los intereses federales y republicanos que rigen en nuestra Constitución".



Los dirigentes agropecuarios, asimismo, instaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a reducir sus gastos, "generalmente improductivos, dando de este modo un ejemplo de la austeridad que predican para los ajenos y no para los propios".



Recordaron también que Argentina "es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo", y, por lo tanto, "sus habitantes sus mayores contribuyentes, es por ello que el problema de 'emergencia nacional' no es producto de recaudación impositiva sino del elevado gasto público descontrolado de nuestros gobernantes". Asamblea Ante este escenario, la Mesa de Enlace de Entre Ríos se declaró en estado de alerta y movilización, e informó que adhiere y estará presente en la asamblea provincial de productores que se realizará este miércoles 18 de diciembre, a las 18, en la Ruta 14, kilómetro 53, a la vera del camino, en el departamento Gualeguaychú.



Mientras, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron su "profunda preocupación" por las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional y "las declaraciones vertidas luego del encuentro que se mantuvo el lunes con funcionarios del gabinete nacional".



La CRA remarcó: "Agotaremos los canales de diálogo con el Gobierno. En la entidad, muchos dirigentes y presidentes de Confederaciones se mostraron sorprendidos por el rápido trámite y lo inconsulto de la medida, pese a las gestiones realizadas por la entidad al respecto", supo El Entre Ríos.



Asimismo, los directivos se encuentran en contacto permanente por medidas a llevar a cabo y las asambleas que se están realizando en distintos puntos del país.



Por todo esto, la CRA también se declaró en estado de alerta y movilización.