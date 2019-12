Paira: "La política en Primera Infancia continuará siendo prioridad"

"Tal como venimos desarrollando en nuestra provincia, la Economía Social y el desarrollo local serán constitutivos para la reconstrucción del trabajo", afirmó la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira, tras participar del encuentro entre los ministros de las carteras sociales del país que fuera convocado por el responsable del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo."La política en Primera Infancia continuará siendo prioridad como política de Estado, fortaleciendo los espacios existentes. Contener a los jóvenes y vincularlos con el trabajo y la educación será parte de esta enorme tarea de reconstruir el tejido social tan dañado en estos tiempos", afirmó.Este lunes se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Nación un encuentro del que participó la titular de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira y sus pares provinciales.Según explicó, en esta instancia el ministro nacional, explicó que "el desafío de trabajo es gestar un ministerio federal que trabaje articuladamente en un consejo federal, en el cual se proyecten las políticas públicas de mediano y largo plazo contemplando prioritariamente las miradas particulares de cada región".En ese sentido, la ministra entrerriana celebró "esta instancia de dialogo federal, convocatoria del ministro Arroyo en pos de construir federalmente políticas publicas inclusivas. Muchos de los ejes centrales planteados en la reunión ya se vienen trabajando en nuestra provincia y continuaremos fortaleciendo".Actualmente en la Argentina hay un 60 por ciento de los niños en situación de pobreza y un 40 por ciento de la población general en esa misma situación, y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan., detalló la titular dela cartera provincial.La primera medida que se pondrá en marcha es el Plan Argentina Contra el Hambre, y luego se irá avanzando en diferentes acciones como un sistema de crédito no bancario para compra de herramientas y bienes de capital que tendrá como objetivo desendeudar a las familias y se buscará además revincular los planes de trabajo con sectores productivos posibles, como la construcción, la producción textil, la economía del cuidado y el reciclado.En una primera etapa recibirán la tarjeta alimentaria las madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las embarazadas a partir de los tres meses que actualmente perciben la AUH y personas con discapacidad que reciban la AUH.No hay que inscribirse ya que será automática para quienes reciben la AUH a partir del cruce de datos que realizará el ANSES.No se tramita en ningún lado. No lo tramita ninguna persona ni organización.Será el Anses quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el Banco Nación (Única entidad autorizada a emitir la tarjeta). Las notificaciones se realizaran vía telefónica, al número registrado en la base de ANSES.La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias.Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo.El gobierno nacional recargará la tarjeta mensualmente.Con la tarjeta no se podrá extraer dinero en efectivo. Solo se podrá comprar alimentos excluyendo bebidas alcohólicas.La tarjeta es una política de complemento integral alimentario. No suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo.