Alfredo Cornejo fue reelecto como presidente del Comité Nacional de la UCR

La Unión Cívica Radical reeligió este lunes al diputado Alfredo Cornejo como presidente del Comité Nacional, máximo órgano ejecutivo del partido.



Será acompañado por la diputada provincial Alejandra Lorden (vice primera), Ángel Rozas (vice segundo), Soledad Carrizo (vice tercera) y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales como secretario general.



En esta nueva conducción se cristaliza la reciente disputa entre las diferentes líneas internas del partido que tuvo como principales protagonistas a Cornejo y Mario Negri. Hasta hace pocas semanas, el mendocino aspiraba a liderar el bloque radical en la Cámara baja. Sin embargo, el cordobés hizo valer tanto el mayor respaldo que tenía entre los diputados como el apoyo del jujeño Gerardo Morales y fue reelecto como jefe de bancada.



Luego, Negri también le ganó la pulseada a Cristian Ritondo -jefe del bloque del PRO- y aseguró su continuidad al frente del interbloque de Juntos por el Cambio (UCR, PRO, CC).



"No podemos de ninguna manera romper la coalición que construimos. Hay que cuidarla. Y nuestro objetivo es construir un candidato o candidata a Presidente para ser alternancia en 2023", adelantó Cornejo ante sus correligionarios.



De cara a esta nueva etapa opositora, Cornejo ya adelantó que es partidario de una conducción más horizontal, ya que sostiene que no hay liderazgos definidos y también de continuar dentro de la alianza Juntos por el Cambio.



"La elección de Cornejo refleja el camino que queremos para el radicalismo: un partido con vocación de transformación, que gestiona el Estado con eficiencia y con transparencia, y que tiene el coraje suficiente para dar las discusiones que hacen falta, proponiendo pero también diciendo que no en los momentos en que hay que hacerlo", aseguró el senador Martín Lousteau a Infobae tras el anuncio y destacó que se trata "de la primera mesa en la historia con paridad de género".



Durante los últimos dos años el mendocino ya se había destacado como uno de los principales referentes del sector que le exigía a Mauricio Macri más amplitud en la mesa de toma de decisiones del gobierno. En contraste, Negri encarnaba al sector que seguía la línea política marcada por el ex Presidente.



"La UCR inicia una etapa con el gran desafío de fortalecer su organización federal, la autonomía política y la construcción de una agenda de desarrollo e igualdad", dijo a Infobae Juan Nosiglia, legislador porteño e hijo del histórico dirigente Enrique "Coti" Nosiglia, quien fue electo para una Secretaría.



"Ya no podemos cargar con la culpa por las frustraciones del pasado. ¡No lo aceptamos más! Los radicales tenemos prestigiosos políticos, técnicos adecuados y mucha militancia para conducir este país", arengó Cornejo sobre el final del acto.