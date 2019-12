Nueva tarjeta alimentaria: Quiénes serán los beneficiarios y otros detalles

La implementación de la tarjeta alimentaria será automática para todos los que reciban la AUH y el otorgamiento se hará mediante el cruce de datos entre la Anses y las bases de la AUH.



"La recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH. También para embarazadas a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciben AUH", aclaró el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

Además, explicó que permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas y no se servirá para extraer dinero en efectivo.



También indicó que será entregada por el banco que determine cada provincia y que su puesta en marcha -que comenzará en los próximos días- será por etapas en cada uno de los 24 distritos del país.



Por último, informó que esta nueva política "no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH, ni es excluyente con otros planes". Punto por punto - La tarjeta no tendrá nombre y será del Banco Nación. Será igual que una tarjeta de débito de la entidad, de modo de no hacer diferencia entre los segmentos sociales. Pero únicamente podrá ser usada para comprar alimentos y bebidas, excepto las alcohólicas. No podrá extraerse dinero de un cajero.



- Los beneficiarios no tienen que tramitar la tarjeta en ningún lado, ni tampoco inscribirse. Por varios cruces de las bases de datos, las personas serán contactadas y la tarjeta les llegará a su casa o tendrán que buscarla en alguna sucursal del banco. El universo alcanza a unos 4 millones de personas.



- Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni es excluyente con otros planes.



- Las personas beneficiarias podrán comprar cualquier tipo de alimentos y bebidas, excepto las alcohólicas.



- Todos los meses el Gobierno recargará las tarjetas. El monto aún no fue oficializado, pero habrá distintos valores fijos en función de la cantidad de hijos que tenga cada madre.