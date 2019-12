"Entre Ríos tiene que ser parte del contrato de la Hidrovía Paraná-Paraguay"

Alberto Fernández comunicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vence en 2021, pasará a manos de las provincias "que tienen la Hidrovía y usan la Hidrovía". Y aclaró que los recursos obtenidos serían coparticipables. Para Rodríguez Signes, se trata de la noticia "más importante" desde que es fiscal de Estado. Fue este miércoles, durante su visita a la vecina provincia de Santa Fe.



En ese sentido, Rodríguez Signes explicó: "La hidrovía es una ruta, la más importante del país, por allí pasa toda la producción de Paraguay, y gran parte de la producción de Brasil y de Argentina, entre el 70 y el 80 por ciento. Toda la materia prima, el combustible, y el mineral de hierro. Nosotros no la estamos viendo desde Paraná porque está del otro lado de la isla el canal de navegación, pero el tráfico que hay por ahí es enorme".



Asimismo, el fiscal indicó que "la provincia ha estado de espaldas a la hidrovía, y sus puertos -Diamante, La Paz, Ibicuy- no están conectados a ella". Y ejemplificó: "Es como si tuviésemos una gran autopista pero la provincia no está conectada, y como si fuera una gran autopista que está asfaltada hasta Rosario, y de ahí para arriba no está asfaltada. En términos de navegación, quiere decir que hasta Rosario hay 34 pies de profundidad y de Rosario para arriba no. Entonces los buques Panamax, que son los que hacen el comercio internacional de combustibles, contenedores y granos no llegan hasta Diamante sino hasta Rosario, por lo tanto Rosario es un polo productivo gigantesco. Y del lado entrerriano estamos aportando nuestros productos sin industrializar a ese polo".



En este contexto, Rodríguez Signes sostuvo que "Entre Ríos tiene que ser parte del contrato de hidrovía, para que la autopista se asfalte hasta Diamante, por lo menos, porque si llegamos hasta allí con 34 pies de profundidad, Diamante comienza a convertirse en una pequeña Rosario. Estos no son procesos de la noche a la mañana, por eso digo que son avances históricos".



El fiscal precisó que "hasta ahora, el contrato de la hidrovía lo celebran y administran el Estado nacional con Hidrovía SA, que es un conglomerado de empresas. En este sentido decimos que la provincia tiene que estar siendo parte de ese contrato, porque el lecho del río, desde la reforma constitucional de 1994, pertenece a las provincias".



"Está muy bien que se drague pero queremos ser parte de ese dragado y tenemos fundamento jurídico", remarcó. Y recordó que el tema fue planteado a lo largo de todo el año en la reunión de fiscales de Estados y que "todos estan de acuerdo".



Por último, Rodríguez Signes consideró que la propuesta de los gobernadores Gustavo Bordet y Omar Perotti "fue muy escuchada por el Presidente". A la vez que mostró su sorpresa ante la visita de Fernández a Santa Fe y Entre Ríos, y reafirmó que realizara el anuncio "tiene una importancia enorme".