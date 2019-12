La Asociación Odontológica de Paraná garantiza prestaciones a Iosper

La Asociación Odontológica de Paraná, que integra a todos los departamentos de la provincia, se reunió con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), para ratificar el trabajo y garantizar las prestaciones a los afiliados de la obra social, confirmó el tesorero de la institución, Luis Scoreanzi, quien valoró que, a pesar de la complicada situación económica que atraviesa el país, de la que la provincia no escapa, no se haya interrumpido nunca la cadena de pagos.



Tras una reunión con el presidente de Iosper, Fernando Cañete, Scoreanzi confirmó que este viernes, el Instituto transfirió a la Asociación, para que abone a los prestadores odontólogos afiliados a la institución. "No nos podemos quejar, porque Iosper jamás cortó la cadena de pagos. Aunque la demora en el pago complica algo, comprendemos perfectamente que la situación del país incide y por eso tenemos el carácter de solidarios".



"No nos quejamos, somos conscientes que hay crisis", dijo Scoreanzi, quien además valoró que Cañete les haya confirmado que, desde el 1 de enero de 2020, Iosper otorgará un 12% de incremento a sus prestadores. "Es una buena noticia y nos alienta a seguir trabajando en conjunto. Está dentro de nuestras pretensiones y no nos podemos quejar, porque además valoramos que nunca se haya cortado la cadena de pagos: Iosper respeta un contrato que ya lleva 10 años".



El odontólogo explicó que el valor de las prestaciones que abona Iosper está "dentro de los parámetros normales, a lo que hay que agregar que trabajamos bajo las normativas del contrato que celebramos hace una década".



Scoreanzi se mostró esperanzado por el nuevo escenario político a nivel nacional, ya que, recordó, la crítica situación económica del país en 2019 afectó a todos los argentinos: "La Asociación tampoco escapó de ello, pero es muy solidaria, por lo que su voluntad es ayudar, siempre".