Colegio de Odontólogos interrumpió la prestación de servicios al IOSPER

Desde el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos nos dirigimos a los afiliados al I.O.S.P.E.R. en particular y a la comunidad en general para informar con datos veraces, objetivos y actualizados, sobre la preocupante situación existente con los convenios prestacionales entre la obra social y los círculos odontológicos de la provincia.

Desde hace muchos años, los odontólogos han sido la variable de ajuste de un sistema perverso, que los obliga a realizar prestaciones por las que perciben aranceles que muchas veces ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos que dichas prestaciones demandan.

Como si eso fuera poco, históricamente el I.O.S.P.E.R. ha incumplido sistemáticamente con las cláusulas de los convenios prestacionales, incurriendo en atrasos en los pagos que han alcanzado en algunos casos hasta 5 (cinco) meses de demora. Teniendo en cuenta el contexto altamente inflacionario que ha caracterizado a nuestra economía en los últimos años, un atraso en los pagos de semejante magnitud, constituye al menos, una falta de respeto absoluta al profesional de la salud, que en su buena fe, brindó el servicio a sus pacientes en tiempo y forma.

Las instituciones que nuclean a los odontólogos, y que tienen a cargo la firma y administración de los convenios, apoyadas por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, han intentado infructuosamente establecer un diálogo con las autoridades de la Obra Social, a los efectos de encontrar una urgente solución a este preocupante estado de cosas. Asimismo, hace unos días se remitió una nota dirigida al Sr. Gobernador de la Provincia, poniéndolo al tanto de la situación y solicitándole su intervención urgente para hallar una pronta solución al respecto. Al día de la fecha, no ha sido posible establecer un diálogo fructífero con dichas autoridades.

La dolorosa decisión de interrumpir preventivamente la prestación de servicios ante el atraso de los pagos, que toman las instituciones gremiales, como son los círculos odontológicos de la provincia, es EXACTAMENTE LA MISMA DESICIÓN QUE TOMA UN GREMIO (docente, de empleados judiciales, legislativos, públicos provinciales o municipales, etc.) de ir al PARO DE ACTIVIDADES en defensa de sus derechos laborales o en reclamo de aumentos de sueldo o pago de haberes atrasados.

El honorario profesional del odontólogo tiene carácter ALIMENTARIO, y como tal, debe ser abonado en tiempo y forma, como cualquier otra remuneración que se abona por servicios prestados.

De ninguna manera, exigir el pago de las prestaciones adeudadas y una urgente actualización de aranceles, constituye una actitud mercantilista o corporativa, como han querido instalar en la opinión pública algunos gremios con representación en el directorio del I.O.S.PE.R.

Llama poderosamente la atención que justamente desde un gremio se ataque o critique la acción en defensa de la dignidad laboral de otro gremio, constituyendo en sí mismo una paradoja o contradicción inexplicable.

Los odontólogos somos conscientes de la difícil situación económica y financiera por la que atraviesa el I.O.S.P.E.R., y estamos absolutamente dispuestos a establecer caminos de diálogo y consenso, ya que entendemos que somos parte esencial del sub sistema de salud de la seguridad social, en la que estamos todos insertos. Pero no por ello estamos dispuestos a ser los únicos se hagan cargo de esta situación. Como para dar sólo un ejemplo, solicitamos que el Estado Provincial restituya el porcentaje de aporte patronal que se disminuyó a raíz de las sucesivas emergencias económicas, lo cual sin dudas sería un alivio para las finanzas del Instituto.

El día 2 de diciembre de 2019, algunos Círculos Odontológicos recibieron los pagos correspondientes a los meses de Junio y Julio, por lo que puede observarse que el pago de junio se efectivizó 5 (cinco) meses después de lo que corresponde.

Sería interesante saber qué actitud habrían tomado los gremios que tienen representación en el Directorio del I.O.S.P.E.R., si hubiesen tenido que sufrir un atraso de 5 (cinco) meses en el cobro de sus sueldos.

Por otra parte, los aranceles que perciben los odontólogos que prestan servicios a los afiliados al I.O.S.P.E.R., han tenido durante 2019 un ajuste escalonado, muy por debajo del índice de inflación, situación sumamente preocupante, más aún teniendo en cuenta que ése ajuste se realiza sobre aranceles históricamente atrasados.

Por todo lo expuesto, hacemos un urgente llamado a las autoridades del I.O.S.P.E.R., a las autoridades provinciales y especialmente a los Secretarios Generales de los gremios que tienen representación en el Directorio de la Obra Social, a constituir de manera URGENTE una mesa de diálogo con todos los actores del sistema de salud de nuestra provincia, para hallar los consensos necesarios que permitan restablecer la prestación de servicios odontológicos que garanticen el acceso de los afiliados y sus familias, a una odontología de calidad. Y que los profesionales odontólogos seamos considerados parte esencial del sistema, percibiendo aranceles DIGNOS en tiempo y forma, respetándose nuestros derechos al igual que cualquier otro trabajador en nuestra provincia.