El ministro Bahillo recibió al sector turístico entrerriano

En la mañana de este viernes, en su despacho en Casa Gris, el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, junto con el equipo técnico de la Secretaria turística, mantuvieron una primera reunión con la Comisión Directiva de la Cámara Entrerriana de Turismo de cara a un trabajo conjunto por la actividad en la provincia.



En ese marco, el ministro Bahillo dio la bienvenida a los dirigentes de la CET, encabezados por su presidente, Leo Schey, y expresó su interés particular, y el del propio Gobernador Gustavo Bordet, en desarrollar el turismo como uno de los ejes de desarrollo más importantes de la provincia de Entre Ríos.



Si bien reconoció que el turismo no encabezó la agenda gubernamental en el pasado período, concibió esta nueva gestión como la oportunidad de llevar adelante un trabajo conjunto entre públicos y privados, conceptos compartidos por su flamante Secretario de Turismo, Lic. Gastón Irazusta.



Al respecto, Schey coincidió y reseñó las asignaturas pendientes que dejó la pasada secretaría, especialmente la creación del Ente Mixto, una herramienta fundamental para el desarrollo y aplicación de políticas públicas, mientras que el ex presidente de la CET, el TST Sebastián Bel, realizó para las autoridades un paneo detallado de las realidades del turismo entrerriano en la actualidad.



Por su parte, los distintos aspectos expuestos en la mesa fueron abonados, también, por Rosario Andereggen, Esperanza Aguilar, Daniel Almeida, Marcelo Quiroga, Juan Acedo y Norman Robson, por parte de la CET, y por los funcionarios Alejandro Richardet y Sebastián Piloni, por el lado de la Secretaría.



Al cabo del encuentro, Schey reconoció el carácter franco y distendido del encuentro, a lo largo del cual fueron abordados los diferentes temas priorizando el interés constructivo a futuro planteado al inicio. A partir de esa honestidad, el presidente de la CET apreció la iniciativa del Ministro Bahillo, de la cual surgieron importantes coincidencias y el compromiso de reunirse periódicamente hasta tanto sea conformado el Ente Mixto.



Por último, antes de despedirse, unos y otros acordaron reencontrarse nuevamente en un mes, y, mientras tanto, mantener "los teléfonos abiertos" para un estrecho contacto en orden a atender los diferentes temas surgidos.