Cristina instó a Alberto y a gobernadores a rediscutir coparticipación federal

"Existe una asignación tan irracional, profundamente injusta e inequitativa que genera un desarrollo desigual en el país.



Esta es una de las claves para abordar los dilemas a cerca de por qué razón algunos viven tan bien en la Argentina y otros tan mal", afirmó.



E indicó que en "este nuevo consenso político que quiere construir el presidente" Fernández se deben "comenzar a discutir estas cosas", al considerarla una cuenta pendiente que había sido ordenada por la reforma constitucional de 1994.



El pedido fue expresado por la ex senadora en la ciudad bonaerense de San Justo, hasta donde viajó para estar en la asunción del dirigente peronista Fernando Espinoza como intendente de La Matanza San Justo.



En la primera fila estaban la flamante vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y tres mandatarios provinciales: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa) y Juan Manzur (Tucumán), además de ministros nacionales.



"Hay que distribuir los recursos con mayor equidad. La Argentina desde su nacimiento ha concentrado cada vez más la riqueza en la Capital Federal, mientras la periferia tiene pobreza estructural", postuló la ex jefa de Estado.



Dijo que La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados y 2.400.000 habitantes, con un presupuesto para 2019 de 10.000 millones de pesos, mientras que la Capital Federal, con 202 kilómetros cuadrados y casi la misma población tiene un presupuesto de 350.000 millones de pesos.

"No pasa por si la dirigencia es peronista o antiperonista.



Porque lo que vamos a tener que discutir es la asignación racional de los recursos. Hablemos de la provincia de Buenos Aires, que tiene 303.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes, con un presupuesto de 650.000 millones de pesos. Una provincia donde faltan tantas cosas y donde está radicada el 54% de la industria manufacturera", señaló.



Entonces, dijo la vicepresidenta, ella confía en que "no va a haber distinciones entre peronistas, antiperonistas, católicos, agnósticos, pienso que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados en este bendito país".



