Gestionan rebajar los precios de los medicamentos por varios meses

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció que en materia de rebaja de los precios de medicamentos "le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga en consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajando intensamente. No puedo decir nada más porque lo deberán anunciar ellos".



"Lo que le hemos pedido (a la industria) es que la rebaja sea estable que dure por unos meses" con el objetivo, según indicó el funcionario, de dar un clima de tranquilidad a "otro de los problemas que tenemos que es la inercia de la inflación", dijo Ginés.



En relación a morigerar la suba de los medicamentos para los sectores más vulnerables el titular de la cartera de Salud comentó que "se harán muchas cosas, vamos a volver a instalar un programa muy masivo de acceso a medicamentos para los sectores más débiles que era el Programa Remediar como así también el plan de anticonceptivos".



Cabe recordar que Remediar era un programa gratuito que abarcaba a 16 millones de personas en todos los centros de atención primaria de la Argentina. El ministro anticipó que la implementación del programa demorará entre 90 a 120 días debido a que, primero, deben conseguirse los fondos correspondientes a lo que se suma el trámite licitatorio y posteriormente la logística necesaria.



En otro orden, Ginés se refirió al problema del costo de los medicamentos importados son "casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado".



"Estamos hablando con todos los países ya que es un problema que afecta a todo el mundo señaló el ministro. Aprovecho la ocasión para comentar que cuando la asunción del presidente Alberto Fernández habló con el secretario de Salud de los Estados Unidos quién le manifestó que "que tenía problemas con los precios de los medicamentos y cuán enojado estaba el presidente Trump por esto, si Trump está enojado, ¡que nos queda para nosotros!", dijo Ginés.



Respecto a los medicamentos para jubilados recordó que el convenio especial es un 30% más barato de los medicamentos. Y, reconoció, que están estudiando el poder brindarlo de manera gratuita.



Concluyó afirmando que "Lo que pase con los medicamentos va a incluir a los 40 millones de argentinos, no solo los 5 millones de jubilados, afirmó Ginés.