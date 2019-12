El Ministro de Salud anunció un nuevo protocolo para el aborto legal

El ministro de Salud, Ginés González García, presentó este jueves, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, un nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras reunirse con el presidente de la Nación Alberto Fernández.



González García aseguró que se trata de una "guía de procedimiento" que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a "cánones de la Organización Mundial de la Salud". "Confío en que la mayoría de las provincias se adhieran", agregó el ministro, que indicó que se trata de un protocolo "técnico y sistematizado".



"Es un instrumento sanitario para cumplir la ley y los derechos de las personas en situación de interrumpir su embarazo, que además respalda a los profesionales de la salud", dijo el funcionario de la cartera sanitaria, quien anticipó que la nueva guía entrará en vigencia mañana, una vez publicada en el Boletín Oficial.



Además, aclaró que el protocolo "fue actualizado varias veces y va a seguir siendo actualizado" debido a las modificaciones del Código Civil y los cambios en la medicación que indica la OMS.



"Nosotros no queremos que esto se convierta en un combate, ni es una búsqueda de votos, esto es simplemente como se ejercita un derecho y que se cumpla con la ley", enfatizó.



En cuanto a la objeción de conciencia, González García afirmó: "Obviamente somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero esto no puede ser una coartada para no cumplir con la ley".



"El protocolo (de Interrrupción Legal del Embarazo, ILE) debe dar una seguridad para los trabajadores de salud, que cuentan con el respaldo de la ley", señaló el funcionario.



En cuanto al proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso en Extraordinarias para aprobar la emergencia sanitaria, el ministro de Salud indicó: "El Gobierno anterior compró vacunas y muchas están retenidas en la aduana porque no pagaron las tasas. Parte de la emergencia, contempla anular esas tasas".



"Nosotros queremos recomponer el acceso a medicamentos", sentenció sobre otra de las problemáticas abiertas en su cartera. "Le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están evaluándolo pero no puedo decir nada hasta que no lo anuncien. Pero les hemos pedido que sea estable y dure varios meses", dijo Ginés.



Además, anunció que volverá a entrar en funcionamiento el Programa Remediar para asistir a los sectores más vulnerables.



Desde Amnistía Internacional celebraron la sanción del Protocolo de Interrupción legal del embarazo. "Como cualquier otra política sanitaria, aprobar un protocolo de actuación médica es competencia de la autoridad de Salud y celebramos que se haya aprobado por resolución brindando respaldo político para desterrar las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de 100 años", manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.