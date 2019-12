Emilio Jatón juró como Intendente de la ciudad de Santa Fe

"Me presento hoy ante todos ustedes para asumir, con vocación de servicio, el mayor compromiso público de mi vida. Los santafesinos y las santafesinas me eligieron para ser el Intendente de esta ciudad", dijo el nuevo mandatario de la vecina ciudad.



"Hoy, puedo afirmarles que todo lo que imaginaba desde el periodismo lo he puesto en el mundo de la política. El objetivo principal es no dejar a nadie atrás y esto se conseguirá con la total participación de todos y sobre la base del desarrollo del derecho a la ciudad", destacó.



En otro tramo de su discurso, Jatón expresó: "No creemos en la política de escritorios. Creemos en la política que se hace en las calles, escuchando, atendiendo y compartiendo con cada institución, vecino y vecina. Vamos a hacer un Estado de puertas abiertas, transparente, de proximidad y cercanía. Un Estado que resuelve, que entiende que detrás de cada gestión y expediente hay una persona, una institución, un comercio, un emprendimiento que merece toda nuestra atención y dedicación".



"Es indispensable reconstruir la política como mediadora de los intereses parciales y que el objetivo principal sea un verdadero proyecto social. Queremos volver a llenar de sentido la noción de servidores públicos, y lo vamos a hacer trabajando duro, con tenacidad y con creatividad, de manera honesta y austera. Nos hacemos cargo de un municipio en crisis, con una deuda de más de 1.000 millones de pesos. Pero eso, aunque nos preocupa y nos condiciona, no nos detiene", añadió.