Bordet repasó gestión en Vialidad y definió prioridades para los próximos años

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con la titular de Vialidad, Alicia Benitez, con quien repasó la gestión de estos años y las prioridades para el futuro, entre ellas la construcción de puentes. El mandatario ratificó la continuidad de la funcionaria en el cargo.Tras el encuentro con el gobernador, Benítez señaló que "repasamos estos tres año y medio que he estado al frente de Vialidad y el gobernador ratificó mi continuidad en el cargo para esta gestión que se inicia".Dijo que en el encuentro presentó al gobernador "un plan muy ambicioso de obras 2020-2024, que surgió de la recorrida durante estos tres años y medio de gestión, de la propia gente, y que tiene que ver con el estado de las rutas y demás".Advirtió que se trata de un plan "muy ambicioso" y que es difícil de ejecutar si no se consigue financiamiento. "En estos tres años y medio todo lo que hicimos fue con recursos provinciales, porque la Nación nunca nos pagó lo que nos adeudaba, y ahora tenemos que empezar a ver si podemos recuperar parte de lo invertido", indicó.La funcionaria afirmó que "el gobernador conoce muy bien todo el territorio, por lo que definimos con él cuáles son las obras que hay que empezar en forma inmediata y cuáles a más largo plazo; la forma de ejecución de esas obras es lo que hemos definido".Hizo notar que Entre Ríos tiene "un territorio muy complejo, con 27.000 kilómetros de caminos, de los cuales sólo 2000 son asfaltados; y el resto es atravesado por 7000 cursos de agua, lo que nos trae una complejidad muy grande".En ese sentido, precisó que "uno de los mayores temas a desafiar es la construcción de puentes. Hoy se está haciendo un puente en Don Cristóbal, de aquellos que la Nación se había comprometido y nunca se pudo lograr el financiamiento. Es un puente de 100 metros más un aliviadero de 80 metros. Le comenté al gobernador que ya pusimos las losas, las prelosas y que sería muy bueno que él lo recorra. Pero de esas características tenemos que hacer más de 30 puentes en distintos puntos de la provincia; ese es uno de los desafíos", dijo y agregó que a ello se deben sumar alcantarillas y demás obras de arte"."Es un territorio muy complejo, pero si no tenemos las obras de arte no podemos tener caminos", subrayó finalmente.