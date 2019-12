Aseguran que la Hidrovía "cambiará el perfil productivo de la provincia"

El presidente Alberto Fernández anunció que buscará que. Lo hizo en Santa Fe durante la asunción de Omar Perotti como nuevo gobernador de esa provincia."Fue la mejor que recibí desde que soy fiscal de Estado. Es un hecho histórico, porque jamás pensé que el presidente tan rápidamente, a 24 horas de asumir, iba a acceder a un pedido que ya estábamos gestando las provincias de Santa Fe y Entre Ríos", valoró ael fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes., gran parte de la producción del sur de Brasil, un 80% de las exportaciones argentinas, combustibles, granos y minerales, tiene una altísima importancia económica", remarcó, al tiempo que advirtió: "Estamos de espaldas a la Hidrovía porque nuestros puertos no están conectados a ésta, es como tener una autopista a la que no llegamos a conectarnos"., lo que implicará una revolución productiva porque ya en vez de proveer a los puertos rosarinos, empezaremos a industrializar y exportar desde acá", avizoró.

"Este anuncio del presidente que ya habla de la transferencia de la Hidrovía a las provincias, no de la participación, es un hecho histórico federal"

, aclaró Rodríguez Signes."Los barcos que pasan por el canal de Panamá llegan hasta Rosario", dijo al instar a pensar "qué pasaría si comenzaran a llegar al puerto de Diamante". "La revolución de la producción, con el tiempo,", vislumbró el fiscal de Estado.En la oportunidad, y respecto de la privatización de la Hidrovía hasta 2021, Rodríguez Signes bregó por "la conformación de un consorcio entre las provincias ribereñas del Paraná y del Paraguay para, junto al gobierno nacional, formar parte de la redacción de los nuevos pliegos que el ex ministro Dietrich aprobó, y que no nos favorecen porque no nos incluyó a los puertos entrerrianos en los accesos".El fiscal de Estado apuntó ay que en el nuevo llamado a licitación se considere un dragado de 34 pies a la altura de Diamante".Consultado a Rodríguez Signes por qué no fue una medida que se tomó antes, éste recordó que "hubo un accidente con mineral de hierro y colapsó el muelle de Ibicuy". "Urribarri fue uno de los que empezó a hablar del tema y Bordet lo instaló como su tema, junto a la energía, como los grandes vectores de crecimiento.", resaltó.