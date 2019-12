Dylan ya está en Olivos, pero Fernández no tiene "mucha urgencia" en mudarse

Política Fernández participó del acto de asunción de Perotti como gobernador de Santa Fe

El presidente Alberto Fernández contó que su perro border collie, Dylan, ya se instaló en la Quinta de Olivos, pero aclaró que él no tiene "mucha urgencia" es mudarse debido a que todavía tiene "todo" en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.Al salir del edificio ubicado en la calle Juana Manso rumbo a la Casa Rosada, el mandatario dio algunos detalles de su traslado a la Residencia Presidencial."Yo tengo todo acá. Me falta (llevar) todo. Dylan ya está allá: él no tiene trajes que llevarse", bromeó el jefe de Estado en un breve contacto con la prensa.A lo largo de la campaña electoral, Dylan fue creciendo en popularidad y se transformó en una suerte de símbolo del nuevo jefe de Estado, quien suele difundir imágenes de sus paseos o juegos con el border collie.Finalmente, Alberto Fernández contó que la primera dama, Fabiola Yáñez, viajó a Italia.