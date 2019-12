Las definiciones de Guzmán y sus frases más importantes

El ministro de Economía Martín Guzmán habló este miércoles en conferencia de prensa sobre la situación económica del país, se refirió al problema de la deuda y explicó que enviarán un proyecto de ley orientado en frenar la recesión. Además, criticó a la gestión anterior por su dogmatismo. Las frases más importantes.--Su gestión se destinará a "resolver una profunda crisis económica y social y la situación de una extrema fragilidad".--"Se elaborará un plan consistente para frenar la caída de la economía y siente las bases para el desarrollo".--El modelo económico del gobierno anterior "fracasó acá y en el mundo, nunca funcionó y menos en la Argentina".--"Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior".--"El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal" .--"No funciona atacar la inflación solamente con política monetaria".--"La cuestión social estará en el centro del programa económico integral".--El FMI reconoció el fracaso del gobierno anterior y reconoce la grave situación económica" .--"Se va a negociar con predisposición y no con confrontación" con el FMI y los acreedores privados.--Los aumentos a jubilados y planes sociales estarán incluidos en el proyecto de Ley de Solidaridad y Re activación Productiva que se tratará en las sesiones extraordinarias del congreso.--"La política monetaria se coordinará con la económica" para derrotar a la inflación.--"Por el momento no hay cambios previstos en la política cambiaria".