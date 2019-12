El Ventilador: nuevas autoridades, expectativas y desafíos

Encendido discurso de asunción de Bahl

"Creo que es el momento de hablar de otras cosas que hasta ahora no veníamos hablando"

La consultora Analía Varela

"Un tema que seguramente va a generar una polvareda importante es el de la aplicación de agroquímicos"

El periodista Raúl Balbi

"Salimos de un infierno de cuatro años, así lo hemos vivido"

La integrante de la Asamblea Vecinalista, Alicia Glausser

"El problema de los agrotóxicos en nuestra provincia es un problema de salud pública"

Nadia Burgos

"Hay una actitud general de criticar a la dirigencia política"

El periodista Jorge Riani

"A Alberto lo presentaron como el Presidente de la unidad de los argentinos"

El conductor del programa, Lalo Foncea

"Alberto Fernández 'no compra' el Presupuesto que está girado al Congreso"

La periodista Luz Alcain

"Me da miedo también la nueva ley de emergencia"

La periodista Ana Tepsich

"Hay que terminar con la maldita grieta que profundizaron Macri y Cristina"

El periodista Javier Aragón

"Sin pan no hay democracia"

El panelista Mariano Kohan

"El gobernador sabe los puntos por los cuales los entrerrianos deben hablar"

El locutor Alejandro Abero

Y si la construcción del "albertismo" con fuerte presencia del kirchnerismo será posible, es una discusión que ya se instaló no sólo en los medios y la sociedad, sino en el seno mismo del Frente de Todos."El Presidente de la Unidad de los argentinos" es el slogan con el cual Fernandez fue presentado durante toda la jornada de ayer, en sus diferentes apariciones públicas.Es que los actos protocolares estuvieron caracterizados por gestos de cordialidad y amabilidad entre Cristina y Gabriela Michetti, también de Alberto hacia la ex vicepresidenta (acá poner imágenes de Alberto llevando su silla de ruedas) y hasta más de un y emotivo abrazo entre Mauricio Macri y el flamante presidente.Unidad que parece ser un poco más difícil entre macristas y kircheristas, y que estuvo representado en un tenso y frío saludo entre Macri y Fernandez de Kirchner.Pero más allá de los simbolismos, Alberto Fernandez abrió su discurso con referencias a la unión de los argentinos y lo cerró haciendo alusión a la democracia y a la figura de Ricardo Alfonsín.El hasta ayer vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, se constituyó hoy como el flamante intendente de la ciudad de Paraná.Con un acto realizado en el Teatro Municipal 3 de Febrero, el mandatario también tomó juramento a todos los miembros de su gabinete.Y con la presencia del Gobernador Gustavo Bordet, el nuevo intendente de la capital provincial realizó un encendido discurso de asunción.Infraestructura, estado de las calles, contaminación del río y muchos otros, son los temas que se suman al desafío de Adan Bahl y su equipo en los próximos 4 años.expresó, sobre el discurso de Fernández que "ojalá vaya por el camino trazado de desarmar la parte de investigación, terminar con los gastos reservados, clarificar. Ahora, renovamos por décima vez, intendentes y gobernadores. Este es el décimo de consolidación democrática. Creo que es el momento de hablar de otras cosas que hasta ahora no veníamos hablando"., por lo que se necesitan políticas claras para que los empresarios de verdad puedan producir en este país", indicó Varela.destacó que Bordet mencionó: "la incorporación del tema judicial, una reforma que tenga que ver con la estabilidad de los magistrados en sus cargos, una revalidación y lo otro, que seguramente va a generar una polvareda importante en la Legislatura, que es el tema de la aplicación de agroquímicos. Es un tema inagotable, donde no sólo la política tiene que fijar una posición".En el mismo sentido,el comensal sabe desde dónde fue criado el ternero a la vaca. Tenemos el veganismo y otras corrientes, pero los dirigentes agropecuarios siguen con el discurso de no nos saquen las retenciones, no nos pongan esto, no nos pongan lo otro".En relación al Presidente Fernández,, la perspectiva de género de sectores que afortunadamente el Presidente de la Nación lo marcó con mucha inteligencia en su discurso. Creo que es un buen camino para arrancar".se refirió a la ronda contra los agrotóxicos Nº 100 que se realizó este martes. "Creo que tenemos que hacer conciencia todos los ciudadanos de lo que se está viviendo por las fumigaciones.De la misma manera, puso relevancia en "la cantidad de niños que están internados en el Hospital San Roque por estas razones que son de afuera de Paraná. Pedimos a los legisladores que cuando legislen sobre esto, se pongan a pensar humanamente, que investiguen".a decir las cosas que tenemos que decir para que la página sea escrita", aseveró.Además "debemos obligar a que las autoridades nacionales, provinciales y municipales cumplan con lo que han dicho"., señaló que ""."Participamos de la ronda número 100 y la pregunta que quedó es que si habrá una ronda número 200. No queremos llegar a eso. Tiene que haber una solución ya", dijo.Asimismo, opinó que "En el discurso de Fernández faltó el cómo va a hacer lo que propone, las medidas concretas"."Habló de la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que nos parece muy bien, pero no nombró el aborto y sí saludó al Papa y a la iglesia", agregó., manifestó que ""."Hay una actitud general de criticar a la dirigencia política. En esa crítica se está llamando a derribar muros que dividan. La sensatez de qué lado está, de la dirigencia política y denostada o de la gente que en las redes sociales se fija si Cristina mira para el costado en las fotos", dijo.destacó del discurso de Bordet que "cuando salió a Plaza Mansilla mencionó que se había olvidado de poner énfasis en la igualdad de género, en la lucha de la violencia contra las mujeres, es más resaltó la figura de ellas"., recordó.De la misma manera, consideró que "a veces nos enojamos cuando se analizan gestos, pero después coincidimos en que los simbolismos son importantes. De hecho, estamos muy contentos porque un simbolismo que se vivió ayer fue el abrazo entre Macri y Fernández,mencionó respecto del discurso de Alberto Fernández que "no compra el presupuesto que está girado al Congreso, voy a redactar uno nuevo, y es condición sine qua non de cualquier cómo, la refinanciación de la deuda. Eso aparece como condicionante de todo, a tal nivel que dice 'el nuevo Presupuesto se va a girar una vez que las negociaciones estén avanzadas'"., resaltó Alcain respecto del nuevo "logo" que se implementó a partir del gobierno de Fernández.confió que le gustó "mucho el discurso de Fernández, me encantan los consensos, pero me crea dudas porque la tiene a Cristina al lado. Me da miedo también esta nueva ley de emergencia, que significaría que van a gobernar por decreto"., remarcó que "".Respecto al ámbito local, dijo que "La provincia dará alguna ayuda".Tiene que hablar con el ministro de Transporte de la Nación por el tema de los colectivos, va a hablar con Vialidad, Servicio Penitenciario, porque quiere que se salga a juntar la basura", agregó., señaló que "".Es un poco la estrategia que tomó Nestor Kirchner en su momento", dijo.Asimismo, opinó que "hay que hacer un trabajo por todos y para todos, según dijo Alberto Fernández"., indicó que "".", opinó.Asimismo, señaló que "el ministro de Economía Guzmán aclaró situaciones. Dijo que lo primero era trabajar en jubilados, no pagarían la deuda por dos años, el cepo no se va, se busca lograr sustentabilidad".